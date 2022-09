Ile Maurice: Bureau du Premier ministre - Nouvelle équipe pour une meilleure image

Bien vendre l'image du Premier ministre et redorer le blason du gouvernement. Ce sera le but de cette nouvelle équipe de communication qui est constituée en ce moment au bureau du Premier ministre (PMO). Cet exercice cadre avec la nouvelle stratégie mise en place justement par l'entourage de Pravind Jugnauth en vue des élections municipales, voire des élections générales anticipées si les choses prennent une mauvaise tournure au Privy Council par rapport à l'appel de Suren Dayal, qui conteste l'élection du chef du gouvernement et de ses colistiers à Moka-Quartier-Militaire .

Dans les milieux proches du pouvoir, on laisse comprendre que l'ancien conseiller spécial du Premier ministre, Ken Arian, chapeauterait cette équipe malgré ses responsabilités de Chief Executive Officer au sein d'Airports Holdings Ltd. Mais le principal concerné nie cette information. "C'est totalement faux. Prenez l'entière responsabilité de ce que vous allez écrire", a-t-il déclaré à l'express hier matin.

Cette nouvelle équipe, apprendon, comprendra d'anciens journalistes, notamment ceux de La Sentinelle. Jean-Paul Arouff, qui a occupé le poste du directeur de communication, pourrait en faire partie, tout comme Raj Meetarbhan, qui a toujours été au PMO et dont la tâche consiste à faire des recherches afin de préparer les discours importants du chef gouvernement notamment.

Akilesh Roopun, également ancien journaliste de La Sentinelle et désormais au ministère des Finances, et Deven Anacootee, ancien journaliste de Radio Plus, actuellement conseiller en communication au ministère de la Pêche, sont bien partis pour être dans cette équipe. Jimmy Appadoo, le photographe attitré du Premier ministre, sera aussi de la partie.

Il nous revient qu'il y a une demande pour que Kavish Pultoo, directeur général du Government Information Service, ait un pied dans cette équipe. Cet ancien conseiller du ministre Kailesh Jagutpal, dit-on, pourrait être appelé à faire la liaison entre son bureau et celui du Premier ministre pour faciliter la diffusion de nouvelles et couvrir les événements auxquels Pravind Jugnauth participera. Le département dont il est le directeur accomplit déjà cette tâche pour d'autres ministères. Selon nos informations, il a été question de faire appel à Dev Beekharry - qui était le conseiller en communication de Pravind Jugnauth - pour diriger l'équipe, mais quelques voix ont fait comprendre qu'il faut des "jeunes" qui maîtrisent bien les réseaux sociaux.

Par ailleurs, une autre source affirme que le conseiller spécial du Premier ministre, Zouberr Joomaye, aura aussi un droit de regard sur l'équipe de communication du PMO. D'ailleurs, après le départ de Ken Arian, qui était aussi responsable de communication de Pravind Jugnauth, Zouberr Joomaye l'avait suppléé à ce poste. Les deux hommes s'entendent très bien sur le plan social, se rencontrant souvent dans la région de Phoenix.

Depuis le départ de sir Anerood Jugnauth, il n'y a eu que deux directeurs de communication au PMO. Dev Beekharry occupait ce poste quand l'ancien leader du Mouvement socialiste militant était le chef du gouvernement. Quand son fils a pris le relais, le poste de directeur de communication était sous la responsabilité de Rudy Veeramundur jusqu'à l'arrivée de Ken Arian comme conseiller spécial. Par la suite, il y a eu Jean-Paul Arouff en 2019, mais il n'a pas fait long feu à la tête de la cellule de communication car il avait pris un poste au ministère des Finances. Ken Arian était chargé de diriger la communication gouvernement avant de prendre l'emploi chez Airport Holdings Ltd. Pendant une courte période, Prakash Maunthrooa avait endossé cette responsabilité, mais il y avait une forte pression externe et interne pour le caser ailleurs.