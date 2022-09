Ile Maurice: Violence domestique - Un prof de sport débouté en justice

Elle a obtenu un protection order contre son ex-mari qui s'est montré violent envers elle à trois reprises. Du coup, la magistrate a intimé à l'accusé, un prof de sport dans un collège, qui a même été un responsable de l'équipe mauricienne pour les Jeux des îles, de faire preuve de bonne conduite. En effet, la femme a raconté au tribunal que son ex-mari lui aurait crié dessus le 2 novembre 2021 parce qu'elle avait fait nettoyer la cour. Selon elle, son ex-mari l'aurait même frappée avec le plat d'un couperet à viande sur la plante du pied droit alors qu'elle était allongée sur le lit et avait placé le couperet à viande près de son cou avant de la menacer

De plus, il aurait même coupé le support du ventilateur qui se trouvait dans la chambre avec ledit couperet à viande et a endommagé toutes les plantes de la cour. "Linn pran sab-la, linn met sa kot mo likou ek linn dir mwa : 'Mo pou koup toi, mo pou koup toi'. Apré kan li viré, linn tap mwa dan mo talon drwat. Mé rezman ki sab ti enn fason plat, si li ti pointu, mo lipié ti pou fini koupé ek ti pou ariv pli grav ki sa. Kan linn sorti, linn tap sab-la lor vantilater. Vantilater-la inn koup an dé ek linn sorti, linn al déor. Linn komans koup tou bann fouzer tou bann plant dékoratif ki éna dan lakour, pous tou po ek fer dézord", explique la mère de deux enfants. Elle ajoute que son ex-mari se serait montré violent pour la troisième fois. "Ek pli alé so violans pé vinn pli pir. Ek mo per pou mo lavi, non selman pou mwa, mé pou mo dé zanfan osi."

Le principal concerné a démenti les allégations, en soutenant que sa femme a porté plainte contre lui par jalousie. "Je travaille avec des collégiens, filles et garçons, et depuis notre divorce, elle fait tout pour m'accuser. Le jour de l'incident, elle avait, exprès, fait couper un avocatier et cela m'a mis très en colère. Et comme je me trouvais tout près d'un ventilateur, je me suis cogné avec le ventilateur qui est tombé et s'est brisé."

Après avoir écouté les témoignages, la magistrate Zeenat Bibi Cassamally est d'avis que la femme a déposé de façon très directe. "L'intimé était en liberté sous caution pour une infraction apparentée, mais cela ne l'a pas dissuadé d'être à nouveau impliqué dans une affaire de violence domestique", a conclu la magistrate, qui a accordé un protection order d'une durée de trois mois à la plaignante. Cette dernière avait retenu les services de Mᵉ Poonum Sookun-Teeluckdharry