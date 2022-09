Madagascar: Coopération - Un accord avec l'Inde pour la formation de diplomates malgaches

Les diplomates malgaches auront l'opportunité de suivre des formations en Inde. Un protocole d'accord a été signé entre l'Institut Sushma Swaraj du service extérieur du ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde et le ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar. pour la formation des diplomates entre l'Inde et Madagascar. Signé par le ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato et l'ambassadeur de l'Inde, Abhay Kumar, ce protocole d'accord renforce les relations diplomatiques entre les deux pays.

" La signature de ce protocole d'accord aujourd'hui contribuera grandement à renforcer la coopération entre nos deux pays dans le domaine crucial de la formation des diplomates. Il encourage l'échange d'informations et le contenu des programmes de formation pour les diplomates ", a déclaré le diplomate indien.

" La coopération entre l'Inde et Madagascar à travers ce protocole d'accord est une étape vers la réalisation de notre vision commune de la sécurité SAGAR et de la croissance pour tous dans la région. Je suis ravi que nous ayons signé ce protocole d'accord avec Madagascar, un pays ami et voisin de l'océan Indien ", a-t-il poursuivi.

Richard Randriamandrato a, pour sa part, fait état de l'avancée de la coopération Inde - Madagascar. " Aujourd'hui, nous avons fait un autre pas en avant et je suis plus qu'heureux d'exprimer toute la gratitude de mon gouvernement et du ministère des Affaires étrangères ", a-t-il déclaré en précisant " ce que nous avons signé aujourd'hui est un protocole d'accord qui signifie que nous nous comprenons et que nous allons avancer ".