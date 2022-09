Madagascar: PAISF - Lancement d'un projet de 14,52 millions d'euros pour le développement industriel

Un projet qui cadre avec les objectifs du Plan Emergence de Madagascar (PEM) et qui s'aligne parfaitement avec les efforts réalisés, actuellement, par le ministère de l'Industrialisation pour une industrialisation massive dans les différents districts de Madagascar.

Lutte contre la pauvreté

La cérémonie de lancement du PAISF a eu lieu hier à l'hôtel Carlton Anosy. Une occasion pour le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy de rappeler que la lutte contre la pauvreté à laquelle s'attelle le gouvernement passe par le développement du secteur industriel. En appui direct au Plan Emergence de Madagascar, le PAISF est en effet orienté vers le secteur industriel considéré comme essentiel pour renforcer la résilience de Madagascar et pour réduire de façon significative, la pauvreté par la création d'emplois décents et la promotion des investissements.

Financé par la Banque Africaine de Développement pour un prêt à taux concessionnel du Fonds Africain de Développement, d'un montant de 14,52 millions d'euros le PAISF vise à répondre aux besoins spécifiques du secteur industriel malgache, définis dans l'une des 5 priorités de la BAD, les fameux " High 5 " pour l'industrialisation du continent africain. Il a pour objectif de transformer le secteur industriel à Madagascar, pour en faire le principal moteur de la croissance et de la création d'emplois décents, ouvrant des opportunités aux plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes diplômés.

Pépinières industrielles

Dans la pratique, le PAISF aboutira à la création des pépinières industrielles dans différentes régions du pays. Quatre zones sont déjà ciblées dans la mise en œuvre du PAISF qui devrait favoriser les conditions de l'investissement privé dans le secteur manufacturier de Madagascar, notamment dans les filières où le pays dispose d'avantages comparatifs comme le textile et l'agroalimentaire. Le projet pourra aider à accélérer le développement des Zones d'Emergence Industrielle (ZEI) qui permettront de capitaliser sur ces avantages comparatifs, de développer des chaînes de valeur régionales et d'attirer des investisseurs industriels.

En somme, le PAISF vient en appui au concept One District One Factory (ODOF) piloté par le MICC et qui a déjà donné des résultats probants comme la récente création d'unités sucrières à Mahajanga et qui permettent de répondre aux besoins des consommateurs en ayant recours aux produits locaux.

Sur ce point d'ailleurs, le ministre Edgard Razafindravahy de rappeler que l'objectif du gouvernement est de lutter contre la pauvreté à travers une politique d'industrialisation massive. En effet, le PAISF facilitera la création d'un fonds de partenariat public-privé viable à long terme, pour mieux inciter le secteur privé à s'impliquer dans le développement d'infrastructures. Par ailleurs, parallèlement au PAISF, le Fonds National de Développement Industriel (FNDI) fournira une aide financière aux PME malgaches tout en accompagnant leur intégration dans la chaîne de valeur industrielle.

Renforcement de capacités

Après ce lancement officiel, des ateliers seront organisés dans le cadre du PAISF. Il s'agira d'activités destinées au renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge du développement industriel, de la promotion des investissements privés, y compris les structures en charge des partenariats publics-privés.

Le PAISF profitera également aux PME, qui bénéficieront d'un cadre institutionnel plus favorable à l'investissement et d'un meilleur accès au financement. Enfin les femmes et les jeunes promoteurs soutenus par le FNDI figurent parmi les cibles privilégiées du PAISF qui, au final, profitera à l'ensemble de la population grâce aux effets positifs du développement industriel, le cheval de bataille du département en charge de l'industrialisation.