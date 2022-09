Madagascar: Karaté-do - Le comité ad'hoc lance les activités

Après avoir reçu le feu vert des instances internationales et du ministère de tutelle, le comité ad'hoc peut à présent entamer sa mission. D'ailleurs, ceux qui constituent les membres du bureau dirigé par Mamy Rahantason ont déjà été annoncés officiellement. Cette délégation spéciale, ayant pour but de diriger le karaté malgache, a comme grande tâche l'organisation de l'élection du nouveau président de la Fédération. Elle est en train de finaliser les préparatifs et enchaîne avec l'ouverture du dépôt de candidatures pour bientôt.

Mais avant cela, les dirigeants organiseront le championnat de Madagascar qui aura lieu du 2 au 4 novembre. " Ce sera le vrai championnat national avec la participation de tous les combattants de toutes les ligues. Nous les encourageons à terminer leur championnat respectif avant ce rendez-vous. La compétition servira à détecter les meilleurs karatékas pour le regroupement en vue du championnat d'Afrique et du sommet mondial ", a fait savoir le président lors d'une conférence de presse, la semaine passée.

Pour la ligue Analamanga, Jean Paul Rakotomalala a annoncé qu'il est toujours président de cette instance régionale, depuis mars 2020 jusqu'à maintenant. Il a réitéré sa volonté d'être avec le comité ad'hoc et a renoncé à l'invitation de la Fédération d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire qui est prévue se dérouler le 23 septembre prochain.

Les combattants d'Analamanga se préparent pour le championnat régional le 9 octobre dans la capitale. " La mise en place de ce comité ad'hoc a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire des 12 ligues, organes suprêmes. La Fédération n'existe plus et on considère les notes signées par le président Solofo Andrianavomanana comme nulles et non avenues.

Aucune activité n'est dorénavant autorisée au nom de cette ancienne fédération ", a encore ajouté le président Mamy Rahantason. La ligue Analamanga propose un stage d'arbitrage ce jeudi 6 octobre au Dojo Makawa Andravoahangy Ambony. Le stage est ouvert à tous les arbitres en activité, les maîtres de salles et les combattants ayant obtenu le grade de ceinture noire et plus.