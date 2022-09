Algérie: Communication - Bouslimani reçoit le SG du HCA

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a reçu, lundi à Alger, le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, en compagnie de membres du Commissariat, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de cadres du secteur, les deux parties ont évoqué les moyens de "renforcer le partenariat entre le HCA et le ministère de la Communication dans le domaine de l'information et de la communication et poursuivre l'action de concrétisation des conventions signées entre le Commissariat et les établissements sous tutelle", note le communiqué.

"Les perspectives de la formation dans le domaine de l'audiovisuel notamment la presse électronique" étaient également à l'ordre du jour de cette rencontre.

M. Bouslimani et Assad ont salué les "progrès positifs réalisés avec les établissements médiatiques publics à l'image de la Télévision algérienne, la Radio nationale, l'Agence Algérie presse service (APS), le Centre international de presse (CIP) et l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP)".

Ils ont réaffirmé "la nécessité d'envisager de nouvelles perspectives en termes de qualité de la forme et du contenu médiatiques", ajoute la même source.