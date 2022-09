Afrique: PwC Madagascar - Un walkathon au profit du Grand sud

Un walkathon sur un parcours de 15km à travers la ville d'Antananarivo. C'est ce que PwC Madagascar a organisé, dimanche dernier, dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence. D'après les organisateurs, les fonds collectés à l'aide de cet événement serviront à soutenir une association caritative qui œuvre dans la lutte contre la famine dans le Sud de Madagascar. Des collaborateurs de PwC, des clients et partenaires, ainsi que des représentants des autorités ont participé à cette mobilisation.

Le départ s'est tenu au Novotel Ivandry et l'arrivée à l'esplanade du CCI Ivato. Outre ce parcours, PwC tient également des réunions annuelles pour l'Afrique francophone subsaharienne, du 11 au 16 septembre. 500 associés et collaborateurs de PwC issus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de Madagascar sont au rendez-vous.

Accompagnements. PwC, présent à Madagascar depuis 2001 accompagne les acteurs de l'économie, les entreprises, les communautés et le Gouvernement dans leurs projets de développement. " Pendant les 20 années d'existence à Madagascar, nous avons accompagné nos clients dans la création de valeur, la résolution des problèmes, la construction de relations de confiance.

Nous avons également traversé des périodes difficiles ayant un impact sur nos objectifs de développement à cause des crises cycliques. Toutefois, nonobstant ce qui précède, nous croyons au potentiel de développement et de croissance de Madagascar et nous avons confiance dans l'avenir ", a affirmé Andriamisa Ravelomanana, associé et DG de PwC Madagascar.

À noter que PwC regroupe une centaine d'experts de différents domaines de compétence, sous la coordination de deux associés. La formation des jeunes est également une de ses préoccupations majeures. Tous les ans, de nombreuses opportunités de stages et d'emploi sont offertes aux jeunes des universités.

Par ailleurs, pour faire face au nouveau défi mondial lié à la crise climatique, les changements sociaux induits par la Covid-19, PwC a mis en place une nouvelle stratégie baptisée " The New Equation ", qui s'appuie sur l'expertise humaine accompagnée par la technologie pour créer la confiance et produire des résultats durables.