Congo-Kinshasa: A l'assaut de Grand Kivu/Kamerhe - Suspense total sur 2023 !

*"A l'Onu de donner un mandat clair à la Monusco pour en en finir avec le M23 ! Allumez donc les lampes de vos portables !".

Ainsi, s'est écrié Kamerhe hier à Goma, sans pour autant se prononcer clairement sur ses propres intentions, quant aux échéances électorales à venir, ni même confirmer solennellement son éventuel soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son "adulé" deuxième mandat à l'aune des élections 2023. Suspense total ou mutisme pour laisser ses affidés ainsi que tous les boursicoteurs se perdre en conjectures ? A quand alors les vraies annonces ?

Nouveau catéchumène de la paix

Hamida Shatur, sa tendre épouse, était là, comme la cuirasse à ses pieds. Les Grands cadres de l'Unc étaient également au rendez-vous. Grappes humaines et autres curieux du monde ont vidé leurs tanières.

Tous avides d'en savoir un peu plus sur ce que pourrait dire ou révéler celui qui était donné hier, pour mort politique et devenu, par la magie de rebrousse-poil, la nouvelle étoile impressionnante, le nouveau catéchumène pour prêcher la paix dans l'Est du pays et dans la Région des Grands Lacs jusqu'à être associé aux derniers pourparlers avec Olesengun Obasanjo, l'ancien Président Nigérian, au cours d'une audience chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier séjour, il y a quelques jours, à Kinshasa.

Décidément, l'homme a repris du poil de la bête. Il est de nouveau sur les terres bénies de son Grand Kivu. Kamerhe, toujours et encore vital, n'est ni plus épuisé, ni lassé parautant de temps qu'il a passé sous le contrôle de son geôlier à la prison centrale de Makala.

Acquitté et blanchi par la justice, après des démêlées qui auraient pu l'écrouler, du moins, selon les calculs de ses pourfendeurs, le revoici au-devant de l'agora politique.

Tel, un sphinx qui renait de ses cendres, au-delà de discours, il faut avouer, en tout cas, que cette première tournée, à elle toute seule, prouve à suffisance qu'il est sorti, une fois pour toutes, de tous les actes d'accusation susceptibles d'entacher son propre casier judiciaire.

Sans entrer dans le vif de ses multiples préoccupations, telles qu'il les a, d'ailleurs, lui-même, étayées hier, devant des grappes humaines constituées des populations de Goma et de tous ses environs, y compris des favelas où sont tassés la plupart des congolais les plus démunis, ce grand retour a offert à Kamerhe une occasion en or, pour se refaire la santé politique, tout au long de ce périple qui s'annonce long et don Goma n'aura été qu'un premier test de popularité et d'adhésion.