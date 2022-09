Congo-Kinshasa: CENI - Clôture de l'Atelier de conception des outils et supports de sensibilisation

Pour une inclusion de tous et une participation plus accrue de la population au 4ème, cycle électoral. Le deuxième Vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Didi Manara Linga, a clôturé les travaux de l'Atelier de conception des outils et supports de sensibilisation qui avait pour cadre l'hôtel Relax dans la commune de la Gombe.

Trois jours durant, les participants se sont appliqués à élaborer des différents outils et supports de sensibilisation à l'opération de Révision du fichier électoral. "La Ceni entre de plain-pied dans la période de sensibilisation. Le travail que vous venez de produire est très important car il va fournir à la Ceni les outils nécessaires pour la suite. Lorsqu'un agriculteur va aux champs sans outils, on peut bien se demander quel sera son rendement ? Vous savez que nous sommes à notre quatrième cycle électoral qui va se dérouler après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État et cela doit être un message pointu qui puisse toucher la population congolaise. Surtout que lors du scrutin passé, le taux de participation était en deçà de 40%. Donc la sensibilisation occupe à ce point une place privilégiée. Car si nous échouons à cette étape, cela sera l'échec de la Ceni ", a déclaré le 2eme Vice-président de la CENI.

Il a également rappelé le souci majeur de la CENI en matière de sensibilisation. "Nous misons sur l'inclusion en ne laissant personne au bord de la route : les invalides comme les valides, les femmes et les hommes, les jeunes et les adultes. Bref, toutes les couches, la société civile, les hommes politiques, les confessions religieuses, tous doivent être concernés pour que ce cycle électoral tienne toutes ses promesses ", a expliqué Didi Manara Linga.

Et de clôturer : " Nous allons travailler dans un contexte de la mutualisation opérationnelle avec l'ONIP".