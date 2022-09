Congo-Kinshasa: Droits et obligations des bailleurs et locataires expliqués pour une cohabitation harmonieuse entre les parties

Droits et obligations des bailleurs et locataires. Trois documents à savoir l'acte sous seing privé, le contrat de bail et le livret régissent les rapports entre bailleurs et locataires.

Ces définissent les droits et devoirs des uns et des autres. Mais très souvent on assiste à une cohabitation conflictuelle entre les deux parties, surtout lorsque les deux vivent ensemble dans une même enceinte. Certains ignorent leurs droits et leurs devoirs, ne possèdent même pas ces documents, préférant conclure leur contrat des beaux à loyer verbalement sans aucun texte de référence et en cas de conflit, c'est la débandade.

Quels sont les droits et obligations des bailleurs et locataires ? Quelle valeur juridique revêtissent tous ces documents ? Faut-il en posséder tous ? Nous faisons la promotion des droits et devoirs à travers Droits et Citoyenneté qui se penche sur cette problématique avec les ligues des bailleurs et des locataires. Ce magazine est produit par Jeef NGOY MULONDA.

Bonne écoute.

/sites/default/files/2022-09/06092022-p-f-droitsetcitoyennetedroitsetobligationsbailleurslocatairesweb.mp3