Sénégal: 2ème journée de la ligue des champions - Sadio Mané défie Lewandowski, Koulibaly et Edouard Mendy à la relance à Londres

La Ligue des champions enchaîne ce mardi avec la 2ème journée qui consacre le choc tant attendu qui opposera à l'Allianz Arena, le Bayern Munich Sadio Mané au Fc Barcelone de Robert Lewandowski.

D'autres Lions descendront également sur les pelouses européens, avec Chelsea d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly qui seront à la relance contre les Autrichiens de Salzbourg qu'ils croise ce mercredi à Stamford Bridge. Dans la tourmente après l'humiliation subie contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (1-4), Abdou Diallo et RB Leipzig sont également très attendus sur la pelouse du Real de Madrid. Arrivé cet été, l'autre défenseur international sénégalais Abdoulaye Seck va disputer son deuxième match contre le PSG de Messi.

Les internationaux sénégalais engagés en Ligue des champions Uefa retournent sur les pelouses, ce mardi 13 septembre, pour le compte de la deuxième journée. Le match Bayern de Munich et le Barça sera à coup sûr le choc de cette journée. Arrivé cet été après avoir passé 8 saisons au... Bayern, Robert Lewandowski va faire son grand retour au sein de l'Allianz Arena pour y retrouver Sadio Mané dans un duel qui s'annonce prometteur.

Après avoir démarrer en force sur la pelouse de l'Inter Milan (0-2), le Bayern de Munich a enregistré des résultats compliqués (trois nuls d'affilée) en Bundesliga au point de laisser couver une crise en interne. Cette sortie face au Barça sera l'occasion pour Sadio Mané et ses coéquipiers de relancer la machine. Dans cet élan, les Bavarois ont pu récupérer tout leur groupe à l'exception du défenseur des Lions, Bouna Sarr qui devrait subir une intervention ce mardi.

En face, les Catalans ont jusqu'ici réussi à faire bonne impression et ont fait le travail lors de la première journée dans leur antre du Camp Nou face à la formation tchèque de Plzen (2-1). Avec au bout un triplé de Lewandowski. Les regards des Sénégalais seront aussi tournés vers les autres internationaux sénégalais engagés en Ligue des champions.

A Stamford Bridge, Edouard Mendy et le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly feront face aux autrichiens de Salzbourg RB. En plus d'avoir perdu lors de leur entrée en lice dans la compétition en Croatie face à Zagreb (1-0), le club de Londres a vu son entraîneur Thomas Tuchel être débarqué sur le banc. Pis en championnat, Chelsea est même resté sur une série de 6 matchs avec au moins 1 but encaissé et 2 défaites (2-1 à Southampton et 3-0 à Leeds). Avec Graham Potter, qui a pris les rênes des Blues, la paire sénégalaise Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly va essayer de serrer la garde et remettre immédiatement Chelsea à l'avant pour ne pas compromettre leur chance de se relancer dans le groupe E qui rentre en lice ce mercredi.

Avec le RB Leizpig, Abdou Diallo est fortement attendu sur la pelouse du Réal de Madrid. Sous ses nouvelles couleurs, le défenseur des Lions effectue sa première grande épreuve face à l'une des meilleures attaques de ce début de campagne de Ligue des champions.

Club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, les Merengue ont réussi une véritable démonstration lors de leur premier déplacement sur le terrain du Celtic (0-3). La formation allemande de Leipzig était quant à elle tombée dans la crise et a changé d'entraineur après avoir été humiliée chez elle la semaine dernière par le Shakhtar Donetsk (1-4).

Considéré à juste titre comme le petit poucet de ce groupe H, le Maccabi Haïfa avec le défenseur international sénégalais Abdoulaye Seck, arrivé cet été, va effectuer le déplacement sur la pelouse du Paris Saint Germain. Pour ses débuts avec le champion d'Israël, le défenseur des Lions avait participé à la défaite subie face à Benfica (2-0) à Lisbonne et se retrouve déjà dos au mur. Après avoir joué quelques minutes lors de la défaite subie devant Tottenham, le milieu de terrain des Lions Pape Guèye et l'Olympique de Marseille tenteront de se relancer. Ce sera face aux Allemands de l'Eintracht Francfort qu'ils accueillent ce mardi.

JOURNÉE 2 - MARDI 13 SEPTEMBRE

Groupe A

21 h. Liverpool - Ajax Amsterdam

19 h. Glasgow Rangers - Naples

Groupe B

19 h. FC Porto - Club Bruges

19 h. Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Groupe C

16h 45. Viktoria Plzen - Inter Milan

19 h. Bayern Munich - FC Barcelone

Groupe D

16 h 45. Sporting Portugal - Tottenham

19h. Marseille - Eintracht Francfort

JOURNÉE 2 - MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Groupe E

16 h 45. AC Milan - Dinamo Zagreb

19 h. Chelsea - RB Salzbourg

Groupe F

16 h 45. Shakhtar Donetsk - Celtic Glasgow

19 h. Real Madrid - RB Leipzig (GER)

Groupe G

19 h. Manchester City - Borussia Dortmund

19 h. FC Copenhague - Séville FC

Groupe H

Juventus - Benfica

Maccabi Haïfa - Paris SG