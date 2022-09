Sénégal: Diourbel - Couverture sanitaire du Magal - La région médicale distribue 62 millions en médicaments pour 182 points de prestations de soins

La région médicale de Diourbel, à travers la Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA), a mis en place un dispositif exceptionnel de couverture sanitaire qui comprend 182 points de prestations de soins en vue de répondre aux besoins sanitaires du Grand Magal.

La Pharmacie nationale d'approvisionnement (PRA), dans sa mission de rendre disponible et accessible les médicaments, doit doter l'ensemble des points de prestations de soins de médicaments en qualité et en quantité suffisante. Pour cela, il y a un budget de 62 millions à repartir entre les différents points de prestations de soins. Cela se déroule en 2 phases essentiellement. "Il y a d'abord la dotation des hôpitaux et des centres de santés. On leur délivre les médicaments sur la base de leur expression de besoins et sur le montant indiqué par la région médicale.

Après cela, on confectionne des kits pour les postes de prestation de santé fixes et pour les points de prestations de soins avancés en se référant aux consommations des éditions passées. Ainsi nous avons confectionné pas moins de 162 kits de médicaments destinées aux postes de santé et postes de santé avancés installés dans la région de Diourbel et dans les régions limitrophes", renseignent les autorités médicales.

Dr Makhmadane Lo, chef de la Pharmacie régionale d'approvisionnement de Diourbel explique : "la distribution des kits de médicaments va se faire 3 jours avant la tenue du Grand Magal. On procédera ce dimanche après-midi (avant-hier, ndlr) à la distribution de ces kits. L'ensemble des hôpitaux et centres de santé ont enlevé leur dotation et les postes de santé et les points de prestations vont recevoir leur dotation cet après-midi (avant-hier, ndlr). A partir de demain (hier lundi, ndlr) l'ensemble des points de prestation recevront leur dotation de médicaments pout pouvoir dérouler leurs activités".

Et il poursuit qu'une unité mobile dénommée PRA mobile Magal est mis en place. Il s'agit d'un camion frigorifique qui remplit les normes de stockage de médicaments positionné à Touba pour éviter les va-et-va entre Diourbel et Touba en cette période de forte affluence.