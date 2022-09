Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Souleymane Diarrassouba célèbre les meilleurs élèves des cours de vacances

Belle récompense à l'issue de vacances studieuses. Les meilleurs des cours de vacances offerts gracieusement par le ministre Souleymane Diarrassouba aux élèves admis en 3ième , ont été récompensés et célébrés le vendredi 2 septembre 2022 au groupe scolaire Zaher Taan de Yamoussoukro.

" Beaucoup reste cependant à faire, pour que nos élèves puissent être au-dessus de la moyenne de 50% et monter progressivement à terme à 100%. Seule la mobilisation de tous (enseignants, parents d'élèves, élèves, cadres) permettra de relever ce défi au cours de l'année scolaire 2022-2023 ", a reconnu le ministre Souleymane Diarrassouba.

Il a ensuite salué la motivation des enseignants de la coordination régionale RHDP qui, à travers ces activités scolaires, répondent favorablement au slogan de "Gagner le meilleur pour Yamoussoukro". Car, ces cours ont fortement contribué à occuper sainement les élèves pendant les vacances, les éloignant ainsi des fléaux des temps modernes tels que la drogue, l'alcool et la prostitution.

Eu égard au succès de l'édition des cours de vacances qui vient de s'achever, monsieur le ministre a répondu favorablement à la doléance des organisateurs d'en faire une institution chaque année et de l'étendre à tous les élèves des classes d'examen. " Nous nous engageons à maintenir le cap et à poursuivre cet investissement dans le renforcement des capacités de nos enfants et en élargissant l'année prochaine cette expérience réussie aux élèves de la classe de Terminale ", a-t-il rassuré.

Le directeur régional de l'Education nationale et de l'alphabétisation a, pour sa part, remercié le ministre et relevé toutes ses actions sociales en faveur de l'école et des populations de Yamoussoukro. Ce sont, entre autres, le don d'une ambulance médicalisée au centre de santé urbain de N'Zuessi, la réhabilitation de l'EPP Sinzibo, la construction du Lycée Mite...

Parlant au nom de ses camarades élèves, l'élève N'Goran Adjoua Marie, a rassuré le ministre et les encadreurs qu'au résultat du BEPC 2022-2023, leur promotion aura un taux de réussite de 100%.