Gabon: Le Président de la République échange avec un ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis

Le Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour au Palais Rénovation SEM Sheickh Shakboot Nhyan Mubarak Al Nahyan, Ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis.

Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate des Émirats Arabes Unis d'exprimer la volonté des autorités de son pays de développer et de renforcer une coopération multiforme avec le Gabon.

De par son leadership en matière de protection de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques et la politique de développement mise en place, le Gabon jouit d'une diplomatie rayonnante à l'échelle internationale et est considéré par les Emirats Arabes Unis comme un allié et potentiel partenaire de développement.

Le positionnement du Gabon au Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'engagement du Président de la République sur les questions de paix et de sécurité à l'échelle continentale et internationale constituent également un atout majeur pour les potentiels investisseurs de ce pays ami.

Au terme de cette rencontre, le Président de la République et son hôte se sont dits satisfaits de ces échanges fructueux et ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs de développer une coopération multiforme dans des secteurs variés et mutuellement bénéfiques.