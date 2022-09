Sénégal: Boulaye Dia - Pourquoi n'a-t-il pas brillé à Villarreal ? Le Sénégalais se justifie

Recruté par Villarreal durant l'été 2021 pour la somme de 12 millions d'euros, Boulaye Dia n'a pas brillé chez les Sous-marins jaunes.

Auteur de seulement 7 buts et délivré six passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues avec le club espagnol, l'attaquant sénégalais a été décevant et a donc été prêté cet été avec option d'achat à Salernitana en Italie. Une équipe avec laquelle le champion d'Afrique brille depuis le début de la saison, avec déjà 3 buts marqués et deux passes décisives en 5 matchs.

Pourquoi n'est-il pas parvenu à aligner les mêmes performances du côté de Villarreal ? Interrogé sur le sujet, Boulaye Dia s'est expliqué.

" J'ai mis trois buts et deux passes décisives donc, l'aventure a bien commencé et j'espère que ça va durer. J'avais à cœur de bien commencer avec la Salernitana pour réaliser une bonne saison donc, c'est bien partie. A Villarreal, on ne me garantissait pas le temps de jeu que je voulais. Parfois, il faut savoir faire des choix et, avec la Coupe du Monde qui arrive, j'ai besoin de jouer et montrer mes qualités ", a-t-il déclaré lundi dans l'émission " Football Show ".