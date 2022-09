Ile Maurice: Concours culinaires - Maurice en finale de la World Pastry Competition

Maurice, représentée par les chefs Shivam Marooday et Pravesh Gokhoola, a réussi haut la main les semi finales de la World Pastry Competition 2022 qui s'est tenue du 6 au 12 septembre au Maroc. C'est la toute première fois que Maurice participe aux semi-finales de ce prestigieux concours international. Les chefs Shivam Marooday et Pravesh Gokhoola ont dû affronter des experts de la pâtisserie de huit autres pays. Grâce à cette réussite, Shivam Marooday et Pravesh Gokhoola assurent une place à Maurice lors de la grande finale qui se tiendra en janvier, à Lyon, en France.

Le chef Shivam Marooday oeuvre depuis 12 ans au Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa en tant que chef de partie. Sa formation s'est faite auprès des chefs nationaux et internationaux de renom. Il a été récompensé du Best desserts dans plusieurs compétitions et obtenu diverses mentions pour sa participation dans des événements gastronomiques.

Le chef Pravesh Gokhoola a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la pâtisserie. OEuvrant en tant que chef pâtissier au Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa également, il excelle aussi bien dans la maîtrise des techniques traditionnelles de la pâtisserie que dans la créativité. Il a commencé sa carrière très tôt et tout au long de son parcours il s'est attelé à avoir une excellente connaissance de la texture, des saveurs, du visuel et du goût des préparations.

C'est grâce à une sélection, parmi les meilleurs chefs pâtissiers de l'île, faite en mai par la Mauritian Chefs Association (MCA), que les chefs Shivam Marooday et Pravesh Gokhoola se sont retrouvés en semi-finales au Maroc. Les membres du jury de ce prestigieux concours n'ont pas résisté à la savoureuse purée de mangue et "délo koko" présentée par Shivam Marooday et Pravesh Gokhoola.

"Ce sera un honneur de voir le quadricolore mauricien à Lyon en janvier 2023. Il est temps de célébrer l'art culinaire. Je suis heureux de constater que l'avenir de la cuisine mauricienne est assuré et est entre les mains de jeunes et prometteurs chefs", souligne pour sa part le chef Mooroogun Coopen, président de la MCA. Rendez-vous est donc donné en janvier.