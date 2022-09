Ile Maurice: Santé - Biogaran déploie ses activités chez nous

Nous avons tous droits à des médicaments efficaces. C'est dans ce but que Biogaran, filiale du Groupe Servier, spécialisée dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, s'installe à Maurice. Le laboratoire pharmaceutique qui a été fondé en 1996 ambitionne de rendre accessible au plus grand nombre des médicaments de qualité, grâce à un prix juste et une production réalisée dans le respect des normes européennes. "Nous avons pour objectif d'accélérer notre développement en Afrique francophone et dans l'océan Indien pour pouvoir proposer des médicaments de qualité, accessibles au plus grand nombre. C'est désormais à Madagascar et à Maurice que nous avons décidé de déployer nos opérations, deux États dont les situations en termes de couverture maladie universelle, de prévention et de lutte contre les endémies majeures sont différentes dans le secteur de la santé, mais dont les besoins en médicaments génériques de qualité les rapprochent", souligne Frédéric Feret, responsable des opérations Servier pour la France d'Outre-mer et l'océan Indien.

Il explique : "Nous importons directement de France une gamme diversifiée de médicaments de qualité respectant les standards de l'Agence Européenne du Médicament. Couvrant, dans un premier temps, sept aires thérapeutiques, ils permettront de traiter les maladies cardiovasculaires (hypertension, syndrome coronarien aigu, infarctus... ), les maladies infectieuses, les inflammations chroniques, les troubles neurologiques (troubles cognitifs, épilepsie), mais aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate, entre autres. D'autres aires thérapeutiques, comme l'oncologie par exemple, seront progressivement couvertes dans ces 2 pays selon un programme d'enregistrements prévisionnels d'ici 2023-2024."

Biogaran est la première entreprise pharmaceutique de médicaments génériques en France. Elle dispose d'une gamme de plus de 900 spécialités de génériques bioéquivalents. Biogaran c'est aussi 39 sites de production en France et 89 % des médicaments produits en Europe.

"Nous avons pour objectif de commercialiser dix nouveaux médicaments chaque année afin de renforcer le système de santé à Maurice en couvrant un maximum de pathologies et de patients : hypertension, infections bactériennes, thromboses... des pathologies très communes à Maurice. Aussi, notre engagement auprès de nos patients se poursuit à travers des outils d'éducation thérapeutique tels que des livrets sur les pathologies les plus communes, afin de les accompagner pleinement dans la prise en charge de leur maladie. Le système de santé Mauricien a besoin de médicaments de qualités, accessible à tous", conclut Ashley Jaulimsing, responsable de Biogaran à Maurice.