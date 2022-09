Ile Maurice: Volley-ball - Objectif atteint pour l'Union de Curepipe, promue chez l'élite

Pour l'Union de Curepipe 1979 VBC, l'objectif était clair au coup d'envoi de la ligue de division 1B, le 16 août dernier. Il était de décrocher le titre de champion et donc la promotion chez l'élite la saison prochaine. La capitaine Sandrine Lazarre et ses coéquipières étaient d'autant plus motivées qu'elles avaient raté le coche de très peu lors de la saison précédente. Lors de l'ultime journée, les Curepipiennes ont signé un troisième succès sans concéder le moindre set. Pourtant, lors de la première manche, La Tour Koenig SC a mené au score pendant un bon moment. Les protégées de Stéphanie Doorbeegassing se sont bien reprises pour finalement empocher ce set par 25 à 22. Par la suite, tout a été plus simple et le formation de la Ville Lumière a remporté les deux manches subséquentes, 25-17 et 25-16. Le tout en 69 minutes de jeu.

"Il y avait chez nous une grande envie de gagner. Il faut dire que le fait de ne pas avoir obtenu le titre et notre promotion chez l'élite la fois dernière nous était resté en travers de la gorge. Notre équipe compte en son sein des joueuses matures et on ne savait pas si certaines allaient être toujours présentes la saison prochaine d'où le fait que nous avons tout donné pour être sacrées cette saison.

La préparation a été compliquée avec la covid, ceci venant s'ajouter au fait que nous sommes nombreuses à être maman. Mais nous avons fait notre maximum avec l'aide de notre coach. Il fallait faire preuve de sérieux parce que l'enjeu était important", confie Sandrine Lazarre, la capitaine.

Celle-ci est consciente qu'évoluer chez l'élite demandera encore plus de sérieux. "Plusieurs d'entre nous ont déjà évolué en première division dans le passé. Nous allons devoir travailler plus dur. Mais l'Union de Curepipe est une équipe qui existe depuis longtemps. Nous avons à cœur de montrer nos capacités. Nous avons une équipe féminine composée de jeunes qui se prépare et nous avons aussi mis en place une équipe de garçons cette année. Nous voulons leur montrer le chemin", ajoute Sandrine Lazarre.

L'autre rencontre qui se déroulait parallèlement a été bien plus longue (103 minutes) et a souri aux Trou-aux-Biches Sharks face à des vaillantes Mahébourgeoises. Les Nordistes s'imposant en quatre sets, 25-23, 22-25, 26-24 et 25-18 pour prendre la deuxième place au classement final.

La Tour Koenig SC termine troisième et le Club Sportif de Mahébourg ferme la marche.

Les championnes

Sandrine Lazarre (capt.), Ornella Vencatachellum, Joanella John-Machabée, Anaïs Sadien, Sandrine Constant, Mélodie Thandaven, Wendy Gaspard, Chloe Hack, Katherine Echazar, Clara Neta, Stacy Raphaël

Coach : Stéphanie Doorbeegassing