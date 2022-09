Ile Maurice: Ligue de SLAM de poésie 2022 - Géraldine Baptiste l'emporte avec son texte sur les guérisseurs

La troisième manche de la Ligue de SLAM 2022 s'est tenue samedi au magasin "City Sport", à Grand-Baie. Cet événement est organisé par la plate-forme slam. mu pour promouvoir la poésie, notamment l'art du slam. Alors que les deux premières manches avaient été remportées par Zainab Soyfoo et ses textes sur l'enfance, c'est Géraldine Baptiste, une enseignante habitant Roche-Bois, qui l'a emporté cette fois. Elle nous parle de sa passion. "J'ai découvert le slam grâce à une amie à l'université. Elle m'a encouragée à prendre part à un concours de poésie organisé par Nin's sous le thème Liberté, Égalité, Féminité (LEF). Depuis cette première aventure, j'ai enchaîné de scène en scène. J'ai eu l'opportunité de participer au Festival Kreol (sware poezi 2020 et 2021)", explique Géraldine Baptiste.

Celle qui a aussi des origines chagossiennes avait fièrement représenté ses racines sur la scène de la dernière édition du Festival Kreol où elle avait présenté des textes sur les Chagos. "À travers ce texte, j'ai rendu hommage à mes grands-parents qui ne sont plus là, sauf mon grand-père maternel qui vit en Angleterre. Dans mes textes, je redessine la vie des Chagossiens dans leurs îles natales et en même temps cela me rapproche de mes origines."

Pour laisser libre cours à sa plume, elle s'inspire de tout ce qui l'entoure dont son environnement social, de l'actualité et des gens. "J'aime bien écrire sur des sujets qui sont plus au moins tabous dans la société mauricienne en ajoutant une petite touche d'humour pour relativiser", relate Géraldine Baptiste. Ce sont ces qualités qui lui ont valu plusieurs sollicitations artistiques, notamment une performance pour l'ouverture d'un centre de lecture à Montagne-Longue et une présentation dans une marche antidrogue à Bel-Air.

"Pas Longanis mais Weekend"

Depuis qu'elle a présenté son texte sur les guérisseurs, beaucoup ont baptisé le texte Longanis, chose qu'elle souhaite préciser. "Il faut savoir que le vrai titre du texte n'est pas Longanis mais Weekend. Dans ce texte, j'incarne le personnage d'une sorcière dite longanis, tréter ou gériser en créole. J'ai voulu faire ressortir la manipulation qui se cache derrière cette pratique. Nous sommes en 2022 et c'est triste de constater que la sorcellerie est toujours ancrée dans notre société ; beaucoup de gens souffrent à cause de la jalousie et de la méchanceté des autres. Je me suis inspirée des faits que j'ai vus à travers des vidéos sur Facebook et des histoires que j'ai entendues ici et là. D'ailleurs, je me suis toujours intéressée aux faits paranormaux."

La jeune slameuse avance dans la quatrième manche de la compétition et jette un regard d'avenir sur l'art du slam de poésie et explique qu'elle constate que le slam prend de plus en plus d'ampleur dans la société mauricienne. Elle salue la plate-forme SlamUp Poésie et slam.mu, les deux plates-formes qui organisent des scènes d'expression libre. Elle ajoute que le slam est un moyen pour beaucoup de se faire entendre sans censure en toute liberté.

"À l'avenir, je compte écrire un roman ou un recueil de poèmes. Je continuerai à faire de la scène, qui sait peut-être qu'un jour j'animerai une scène de slam. Entretemps, je continue à faire voyager les autres à travers ma plume." L'avenir s'annonce brillant pour la jeune Géraldine Baptiste mais en attendant, c'est avec sa plume qu'elle étale ses émotions sur le papier pour réaliser ses rêves et faire rêver d'autres.

Nicolas Frichot: l'homme derrière slam.mu

Bien que la plate-forme slam. mu n'ait vu le jour que récemment, celui derrière cette initiative est dans le mouvement depuis 2002, soit à l'arrivée du slam à Maurice. Nicolas Frichot, âgé de 31 ans et ancien spécialiste en informatique et communication digitale, y est aujourd'hui à plein temps. Il a fondé en 2022 le label slam.mu, une entreprise qui propose des scènes, ateliers et formations slam. Hormis le slam, Nicolas Frichot avoue qu'il a d'autres passions liées à la littérature.

"J'aime la lecture et je lis tout ce qui me passe sous la main. J'ai toujours un livre avec moi, que ce soit en faisant la marche, à la plage, sur mon trampoline, durant les sorties, enfin partout", raconte-t-il. Il se remémore sa première scène de slam au centre Charles Baudelaire en 2008. "J'ai eu un blanc sur scène ce jour-là mais le public a su m'encourager à aller jusqu'au bout. C'est l'une des choses extraordinaires des scènes slam : ce soutien et ces encouragements d'un public, certes étranger, mais bienveillant. C'est magique de voir comment à la fin de la scène, le public et le slameur ne font plus qu'un."

Nicolas Frichot a découvert le slam en 2008, un soir à la télé, à travers un slam de Grand Corps Malade, intitulé Ma tête, mon coeur et mes couilles. "J'étais tellement en admiration devant la beauté, la puissance verbale et l'humour de ce texte, que je l'ai appris par coeur pour le partager au collège à l'époque, tout d'abord entre amis et ensuite sur scène. Ce slam a changé ma vie. Je suis aussi fan d'Eminem, que je peux écouter en boucle pendant des heures."

Voyant l'effet de la poésie notamment sur la libération de la parole, Nicolas a décidé d'organiser des scènes slam même si cela demande beaucoup d'effort, de travail et d'énergie. "Si la grande famille slam n'avait pas continué à organiser des scènes telles que le Slam Inter Quartiers, le Slam Interscolaire, le Slam National, Rhythm and Rhyme, le Slam de la Francophonie, la soirée poésie du Festival Kreol et autres, je n'aurai pas eu cette volonté, cette expérience et cette détermination à mon tour, d'amener ma pierre à l'édifice du Slam mauricien. Slam.mu est de ce fait le résultat de toutes ces scènes combinées."

Professionnaliser

Concernant la ligue de slam, elle se tiendra sur 12 manches. La première manche a eu lieu à City Sport de Riche-Terre, où 15 participants s'étaient affrontés. La deuxième manche s'est tenue à Go Sport de Bagatelle. L'objectif de la ligue est de professionnaliser le slam, car même si beaucoup viennent pour y exprimer leurs émotions et ce qu'ils ont sur le coeur, la vision de Slam.mu est d'avoir des performances travaillées de niveau international.

D'autres objectifs de la plateforme slam.mu visent à ce que les slameurs puissent vivre de cet art. Pour cela, il faudrait des performances publiques dans des hôtels, des festivals, des fonctions publiques et privées, des formations de slam dans les écoles primaires et les collèges ; la consécration serait un conservatoire de slam, un partenariat public-privé, avec des salles de formation et d'enregistrement, ainsi qu'un amphithéâtre, la totale...