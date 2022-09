Afrique: Les Seychelles deviennent le premier pays africain à lancer pleinement le système de compte satellite du tourisme

Soucieuses de renforcer leur système de données sur le tourisme, les Seychelles sont devenues lundi le premier pays africain à lancer pleinement son compte satellite du tourisme (TSA). Les comptes satellites du tourisme sont le moyen définitif de mesurer l'impact économique du tourisme dans une destination. Au cours des 20 dernières années, ils ont été mis en œuvre dans de nombreuses destinations à travers le monde pour savoir exactement ce que le tourisme contribue au produit intérieur brut (PIB).

Lors de sa présentation à la cérémonie de lancement, un expert en statistiques du tourisme de l'OMT, Kevin Willington, a souligné que le TSA des Seychelles montre que le tourisme contribue directement à 16,5 % de son PIB.

"La contribution de 16,5 % au PIB est un montant élevé et très important pour les Seychelles. Dans la plupart des pays, ce chiffre est considérablement inférieur à 16,5 %. Par exemple, au Royaume-Uni, où le tourisme est important, il ne contribue qu'à hauteur de 3,8 %. Nous devons nous rappeler que leur économie est très importante et qu'il s'y passe beaucoup d'autres choses", a déclaré M. Willington.

Il a expliqué que le TSA mesure la contribution directe, c'est-à-dire ce que les touristes dépensent directement auprès des entreprises aux Seychelles. Les contributions indirectes ne sont pas prises en compte.

Le concept principal du TSA est de concilier la demande touristique avec l'offre.

Le projet de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour les Seychelles a débuté en 2019 et devrait être achevé d'ici la fin de ce mois.

Photo : La directrice de l'OMT au Département régional pour l'Afrique, Elcia Grandcourt, a déclaré que le système de statistiques du tourisme est ancré comme une priorité essentielle dans l'Agenda de l'OMT pour l'Afrique. (Vanessa Lucas, Tourism Seychelles) Photo License: CC-BY

Extension des comptes nationaux, le compte satellite du tourisme est compilé par le Bureau national des statistiques (BNS).

"Chez le BNS, nous avons un éventail de publications que nous compilons et publions chaque année, et les comptes satellites du tourisme deviendront une publication supplémentaire qui se concentrera directement sur le tourisme. Il ciblera vraiment ce secteur et les acteurs du secteur qui ont besoin d'informations plus précises pour prendre une décision ", a déclaré la PDG de NBS, Laura Ahtime.

Elle a dit qu'il y a des discussions sur un compte satellite des pêches et que c'est quelque chose qui devient très populaire.

"Tous les comptes satellites sont des domaines spécialisés où vous avez besoin de très bonnes données, et nous devons établir ces contacts. Le compte satellite des pêches en est un, il y a aussi le compte satellite de l'environnement et ce sont tous des comptes que les Nations Unies encouragent les pays à compiler, ils en développent les méthodologies et la classification et comment les réaliser ", a partagé Mme. Ahtime.

La directrice de l'OMT au Département régional pour l'Afrique, Elcia Grandcourt, originaire des Seychelles, a déclaré que le renforcement du système de statistiques du tourisme est ancré en tant que priorité essentielle dans le "Programme de l'OMT pour l'Afrique - du tourisme pour une croissance inclusive".

"Aujourd'hui, un compte satellite du tourisme reste l'une des demandes prioritaires que nous recevons des États membres de toute l'Afrique. Nous sommes ravis de l'étape franchie par les Seychelles avec le lancement de son TSA, qui servira d'exemple aux autres membres de la région, " elle a ajouté.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, suivi de la pêche.