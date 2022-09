Congo-Kinshasa: 'La République Démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales" - L'ouvrage du Prof. Tshibangu Kalala porté sur les fonts baptismaux

C'est à l'hôtel Pullman, au Salon Congo, que s'est tenue la cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Tshibangu Kalala, mercredi dernier. Cette œuvre majestueuse portée sur les fonts baptismaux par le recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Jean-Marie Kayembe, a comme titre : "la République Démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales". Cet ouvrage qui retrace les 11.000 Km des frontières de la RDC érigées dans des situations difficiles, défend la remise au peuple congolais de ces titres de propriété internationaux de son immense territoire.

La cérémonie de dédicace de cette œuvre composée de 920 pages et 12 chapitres, a connu la participation des autorités du pays, professeurs d'Universités et des ambassadeurs accrédités au Congo-Kinshasa.

Avant le baptême dudit ouvrage, l'auteur a pris le temps d'expliquer à l'assistance la quintessence de ses résultats de plusieurs années des recherches, des titres de propriété internationaux des territoires de la RDC. C'est juste après son exposé que le recteur de l'Unikin, le professeur Jean-Marie Kayembe, a baptisé cette œuvre scientifique.

Se confiant à la presse, Tshibangu Kalala est revenu sur la raison de son ouvrage. "J'ai fait mon devoir d'enseignant et de chercheur. Je voulais, par cet ouvrage, le résultat d'une recherche de plusieurs années, remettre au peuple congolais les titres de propriété internationaux de son immense territoire, très riche et très convoité. Ces titres de propriété sont dans cet ouvrage ", a-t-il fait entendre.

Et de compléter : " J'ai raconté l'histoire, comment on est arrivé à fabriquer ces titres de propriété par les puissances coloniales aux 19ème et 20ème siècles mais également au 21ème siècle avec les travaux qui sont encore en train d'être exécutés pour la démarcation des frontières. Le peuple congolais ne peut plus encore se donner la peine, se poser des questions, notre territoire ici, comment il est né ? Qui l'a créé ? L'Etat congolais vient d'où ? Comment on a créé ce territoire ? Par qui ? Quand ? Comment ? Dans quelles circonstances ? Nous avons un territoire que j'appelle le territoire bleu, la RDC. Dans ce territoire, qu'est-ce qui se posent comme problèmes ? Comment nous pouvons consolider notre propriété sur ce territoire bleu? Etc. Je pense avoir atteint l'objectif ", a-t-il fait voir.

En outre, il a fait remarquer que les deux frontières qu'il a rajoutées dans son ouvrage, au lieu des neuf connus, sont les frontières aérienne et maritime. "Ces frontières sont très simples à comprendre. Nous avons des frontières terrestres, vous connaissez. Nous avons aussi la 10ème province. Cette 10ème province se trouve au-dessus de nos têtes. C'est la frontière de l'air. Nous avons un territoire aérien. Nous avons une frontière, personne ne peut y entrer sans l'autorisation de l'État congolais et nous pouvons même fermer cet espace. Mais il y a aussi la frontière maritime ", a-t-il indiqué, peu avant d'exhorter l'État congolais à s'en servir pour consolider l'intégrité du territoire congolais.

Présent lors de cette cérémonie, le député national Jean-Baudouin Mayo a salué cette œuvre du professeur Tshibangu, estimant que c'est une grande contribution à la paix. " Cet ouvrage, pour moi, est une grande contribution à la paix. Souvent, nous avons des problèmes de guerre, de conflits dans nos frontières parce que nous n'en connaissons pas l'histoire. Nous ignorons les traités, les actes juridiques qui les fondent. Aujourd'hui, le professeur Tshibangu Kalala a mené des recherches, a réuni tous ces documents et nous a présenté les résultats de ses travaux. Je crois que ça va apporter... Je lance là une invitation à la lecture. Ça va apporter beaucoup d'apaisement ", a-t-il soutenu.