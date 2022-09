Afrique: Booster la vaccination en Afrique de l'ouest et du centre - Le Sénégal encore loin de l'objectif

Avec 16% de couverture vaccinal de Covid-19 au Sénégal, le Sénégal est très loin de l'objectif assigné par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) aux pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui est de 70%.

En réunion de haut niveau portant sur l'Initiative pour l'amélioration des vaccins, tenue hier à Dakar, les experts de l'Oms ont salué les efforts du Sénégal tout en ouvrant d'autres pistes de réflexions pour booster la vaccination.

Le Sénégal abrite depuis hier, lundi 12 septembre 2022, une réunion de haut niveau portant sur l'Initiative pour l'amélioration des vaccins en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre qui permet aux experts d'échanger et d'adopter de nouvelles initiatives afin de booster la production de vaccins dans les pays de l'Afrique mais aussi d'arriver à vacciner plus de populations contre la Covid-19.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Marie Khemess Ngom Ndiaye, venue présider la cérémonie d'ouverture, a déclaré que grâce aux efforts combinés des différents acteurs, notre pays a pu faire face aux différentes vagues de contamination. "La situation actuelle est marquée par un faible taux d'absorption des vaccins et une couverture vaccinale ne dépassant guère 16 % pour la première dose. Ce tableau est pratiquement le même pour plusieurs pays de la partie occidentale et centrale de notre continent. Nous sommes encore loin de l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a-t-elle avancé.

Et de poursuivre : "par conséquent, la relance de la vaccination à travers l'adoption et l'exécution de nouvelles mesures s'impose, si nous voulons vaincre la pandémie et mettre nos populations à l'abri de ses effets néfastes". La ministre de la Santé a renseigné que le Sénégal vient de réviser sa Stratégie nationale de vaccination pour l'adapter au nouveau contexte et se conformer aux recommandations de l'OMS.

Pour cette rencontre de haut niveau qui a réuni les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'objectif est d'échanger sur la base de leurs expériences diverses, dégager les atouts et ressortir les limites des stratégies jusque-là mises en œuvre, mais surtout de voir comment réussir la relance de la vaccination contre la Covid-19.

"Plusieurs axes de réflexion se dégagent et touchent la lutte contre l'hésitation de vaccination, les actions à mener pour susciter la demande en vaccination, les moyens à mobiliser pour assurer une disponibilité suffisante en vaccins, la logistique à installer pour une conservation de qualité des vaccins, enfin de déterminer les dispositions à prendre pour atteindre les cibles sur l'ensemble du territoire", a soutenu Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye.

Et d'attester : "je voudrais insister sur l'attention particulière que nous devons accorder aux ressources humaines impliquées dans la vaccination, en particulier sur la formation et la motivation des équipes, gages essentiels de succès des opérations de vaccination. Nos réflexions doivent également prendre en compte toutes les dimensions liées à la gestion des zones frontalières".

Pour rappel, le Sénégal va bientôt démarrer sa production de vaccins anti Covid-19, avec la nouvelle usine de l'Institut Pasteur de Dakar située à Diamniadio.