Sénégal: Touba - Visite des travaux de promovilles - 13 km assainis et éclairés ouverts aux automobilistes

Le coordonnateur du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Mme Astou Sow Diokhané, était hier lundi à Touba. Il s'agit pour elle de venir apporter sa contribution dans l'organisation du Grand Magal mais aussi visiter les travaux de la rocade des 30 mètres sur 13 km, pour un cout global de 10 milliards de FCFA.

Le coordonnateur du Promovilles, Mme Astou Sow Diokhané, a rencontré le porte-parole du Khalife général des Mourides pour apporter sa contribution à l'occasion de la célébration du Grand Magal de Touba. Elle a également visité les travaux de Promovilles dans la cite religieuse. Il s'agit d'une rocade de 30 mètres sur un linéaire de 13 km qui ont été éclairés, où 21 points bas ont été assainis.

"On a fait des travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux pluviales afin que ces points ne soient plus inondés. Ces 13 km traversent 9 quartiers de Touba, Khaïra, Ndamatou. Le coût global est estimé à 10 milliards environs. Actuellement, ces travaux de voierie sont ouverts à la circulation et l'éclairage public est fonctionnel sur l'ensemble de cette rocade communément appelé les 30 mètres. Il reste simplement quelques raccordements sur des points bas que nous avons traités. Il faut se raccorder sur le réseau central qui constitue un exécutoire. Ces points bas ont été traités et le pompage a été effectué. Et il n'y a plus de stagnations de points d'eau", explique-t-elle.

Et elle poursuit : "les perspectives sont aussi importantes pour Touba. Et au Sénégal, nous recevons des besoins qui sont exprimés et qui apportent quelque chose aux populations. A chaque fois qu'on a ses besoins, on a des banques de données et on va vers des partenaires techniques financiers, avec l'accompagnement de l'Etat et du président de la République, Macky Sall, pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Les perspectives sont aussi importantes pour Touba que pour les autres régions du pays. En dehors de la voierie, des travaux d'aménagement, en faisant du pavage et de la plantation d'arbres, ont été faits".

Le coordonnateur du Promovilles a d'autre part indique que 2000 jeunes ont été formés et recrutés dans le cadre du Programme de modernisation des villes pour une meilleure appropriation de l'infrastructure réalisée. Pour rappel, Promovilles a remis sa contribution à Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, le porte-parole du Khalife général des Mourides pour la réussite du Magal. Elle est composée de 12000 bouteilles d'eau, de 3 motopompes et du carburant.