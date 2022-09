Congo-Brazzaville: Education - Mille tables bancs pour les établissements scolaires du district de Mbama

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a remis officiellement, le 12 septembre, mille tables bancs à la sous-préfecture de Mbama, dans la Cuvette-Ouest, en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, également députée de la circonscription unique de cette sous-préfecture.

La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du sous-préfet du district de Mbama, Jean Edouard Massamba, qui a rappelé les actions sociales posées préalablement, notamment le 27 juin dernier, par la ministre Arlette Soudan-Nonault et celle des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, aux nombreuses victimes des vents violents qui, en 2020 et 2021, avaient dévasté des habitations, emporté des toitures et semé la désolation au sein des familles. Il n'a pas oublié la dotation des motos Djakarta par la députée Arlette Soudan-Nonault aux vingt-neuf chefs de village et de quartier du district de Mbama, le 25 août.

Après ce mot liminaire du sous-préfet, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a remis symboliquement une table banc à la secrétaire générale du département de la Cuvette-Ouest, Jocésie Miyouna, qui à son tour l'a remise au sous-préfet de Mbama. Après avoir accompli cet acte symbolique, le ministre Jean Luc Mouthou a dit : " Je voudrais ici qu'on se souvienne de tous ces efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, quant à la volonté clairement affichée de pouvoir prendre en charge toute la jeunesse scolarisée de notre pays de façon à lui donner le meilleur des ascenseurs possibles qui doivent garantir l'ascension sociale et professionnelle des jeunes de notre pays. Et cet ascenseur passe par l'école. Si nous ne prenons pas de dispositions nécessaires pour que chaque enfant de notre pays soit scolarisé, puisse avoir une table banc dans laquelle il peut s'asseoir et avoir aussi un enseignant dans chaque salle de classe pour lui permettre de commencer à avoir ses premières notions qui vont le conduire vers l'acquisition des compétences nécessaires à son ascension sociale, nous pourrions passer à côté de la plaque ", a-t-il déclaré.

La construction d'un lycée à Mbama

Jean Luc Mouthou pense que l'heure n'est plus aux discours mais à l'action, au développement. " Nous avons beaucoup d'ambitions pour la jeunesse scolarisée de Mbama. Avec la ministre, nous allons continuer de travailler pour qu'au-delà de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous puissions envisager de bonnes perspectives pour cette jeunesse qui, lorsqu'elle a obtenu son BEPC, puisse essayer de trouver ici sur place des relents nécessaires pour la continuation de son cursus scolaire. Ensemble, nous continuerons de faire pour que des réponses soient apportées durablement à cette communauté de Mbama ", a projeté le ministre.

En sa qualité de députée du district de Mbama, la ministre Arlette Soudan-Nonault a remercié son collègue Jean Luc Mouthou pour l'honneur qu'il a fait à la population de Mbama et à elle-même, en l'accompagnant dans le cadre de l'engagement régalien de l'État. " J'ai tapé à votre porte à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023 pour solliciter mille tables bancs, vous me les avez offertes. Et vous nous avez accompagné jusqu'à Mbama pour donner un cadre à la jeunesse congolaise ... ", a-t-elle indiqué.

Bientôt de l'eau potable pour la population de Mbama

Invitant les enfants à aller à l'école car ils sont l'avenir de demain et les femmes à être entreprenantes afin d'alimenter le marché de Mbama en produits vivriers, la députée a annoncé sa venue prochaine non seulement pour parcourir l'ensemble des villages du district, mais aussi pour inaugurer les forages, parce que l'eau est source de vie. Elle a demandé aussi à toute la population de parler d'une seule voix pour le développement du district de Mbama. " Je vous invite également à planter les arbres tout au long des avenues pour lutter contre les érosions ", a-t-elle lancé.