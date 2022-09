Congo-Brazzaville: Santé - Le ministre Jean-Jacques Mbungani visite les programmes sa sous tutelle

Dans la perspective de la mise en œuvre de la Couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a visité récemment six programmes sous sa tutelle.

Les structures visitées ont été le Programme national de santé de la reproduction (PNSR), le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) et la lèpre, le Programme national pour la santé des adolescents (PNSA), le Programme national de la communication pour la promotion de la santé (PCPS) et le Programme national de la nutrition (Pronanut). C'est au PNSR, dans l'enceinte de la maternité de l'hôpital de Kintambo, que le ministre Jean-Jacques Mbungani a entamé sa visite d'itinérance, l'enchaînant par le PNSA dans le même bâtiment, avant de chuter au Pronanut en passant par le PNLT et la lèpre. Dans son passage, il a surtout accordé une oreille attentive aux problèmes qui rongent certains programmes. " Toutes ces visites ont un sens particulier de communiquer, échanger et écouter les plaidoyers des responsables des programmes et agents de notre secteur. Notre rôle majeur est de trouver plus de moyens pour aider notre secteur, les agents de la santé à bien travailler. Nous sommes également mis à l'écoute des revendications des uns et des autres. En réalité, il y a beaucoup d'améliorations qui devraient être apportées dans notre secteur. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter le personnel de santé qui fait un travail louable malgré les conditions difficiles. Ces visites nous permettent de palper du doigt les réalités et voir comment nous pouvons y apporter des solutions ", a soutenu le ministre, au terme de cette énième ronde.

Son passage a suscité un sentiment de motivation et d'espoir chez les directeurs de chaque programme visité. "Ce n'est pas tous les jours que le PNLT est honoré par la visite de la plus haute autorité, le numéro un de la Santé dans notre pays. C'est pour nous une joie immense et, surtout, une opportunité pour démontrer premièrement à son excellence le travail que nous faisons au quotidien pour réduire les fardeaux de la tuberculose sur la population congolaise ", a déclaré le Dr Michel Kasua, directeur du PNLT, tout en plaidant en faveur de l'accroissement du financement par le gouvernement.

Le PNSR est le programme spécifique et technique du ministère de la Santé qui va suivre et assurer l'applicabilité de la mesure de la gratuité de la maternité qui entre dans le cadre de la Couverture santé universelle. Ici aussi, le personnel a salué la visite du ministre. " Nous sommes ravis de recevoir leurs excellences, monsieur le ministre et madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dans nos murs. Nous saluons cette visite qui s'inscrit dans le cadre du grand programme lancé par le chef de l'Etat, relatif à la gratuité de l'accouchement : les soins pré et post-natals. A notre niveau, nous sommes très contents de faire découvrir à leurs excellences nos services, parce que nous avons déjà commencé des réflexions autour de la stratégie qu'on doit mettre en place pour l'accessibilité et l'effectivité à l'accouchement gratuit des femmes dans la ville de Kinshasa ", a indiqué Anne-Marie Ntumba, directrice du PNSR.