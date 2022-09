Congo-Brazzaville: Département du Pool - Isidore Mvouba préoccupé par le désenclavement de Kindamba

En descente parlementaire depuis le 11 septembre dernier, le député de la circonscription électorale unique de Kindamba, dans le département du Pool, a remis, entre autres, des vivres aux habitants pour leur témoigner de sa gratitude suite à sa réélection dès le premier tour des élections législatives de juillet et août derniers.

Le député réélu de Kindamba inscrit son nouveau quinquennat dans la continuité du programme du chef de l'Etat. " En tant que député, je n'ai pas un programme de société. C'est le programme du président de la République, c'est continuer la marche pour le développement du Congo, y compris le développement de Kindamba. Kindamba est dans une situation difficile, il faut dire les choses comme on les voit : Kindamba est enclavé. Il faut que nous désenclavions Kindamba y compris les pays de Mpangala ", a-t-il insisté.

Le président de l'Assemblée nationale avait, dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections législatives et locales du 10 juillet, lancé le 7 juillet dernier les travaux de réhabilitation de la route Ngamanzambala-Missamvi-Loukakou-Kindamba, longue de 49,400 km. Une fois terminée, cette réhabilitation permettra le désenclavement de cette partie du Pool et l'écoulement des produits agricoles vers les grandes villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. " Et nous avons commencé à le faire. Je crois qu'en ce moment où nous parlons, la construction de la route Ngamandzambala-Kindamba a commencé et nous allons continuer ", a rassuré Isidore Mvouba au cours de sa descente parlementaire.

Renvoyer l'ascenseur à la population

Opposé aux candidats de l'Union des démocrates humanistes et du Conseil national des républicains, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, avait été réélu avec plus de 76% de voix. Pour renvoyer l'ascenseur à ses mandants, il a apporté, au cours de sa descente parlementaire, du réconfort aux habitants de tous les villages et quartiers de Kindamba en remettant à leurs représentants des vivres.

" La population m'a toujours réélu avec brio mais, mieux, l'élection s'est passée dans un climat de paix, d'harmonie, de concorde et nous sommes partis de Kindamba avec le cœur léger car nous avons comme une dette envers cette population qui nous a toujours soutenu et nous soutient encore. De la même manière qu'elle a soutenu le président Denis Sassou N'Guesso par le plébiscite que vous-mêmes avez eu à constater. C'est pourquoi, nonobstant le fait qu'on n'a toujours pas les grands moyens, on a pensé qu'on devait quand même venir remercier Kindamba pour le vote massif en faveur du président de la République et le vote glorieux pour le député que je suis. Certainement ça m'a apporté pour être réélu président de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai tenu à être là pour manifester la gratitude que j'ai envers cette population ", a justifié Isidore Mvouba.

Un parlementaire, un champ

Le président de la République avait, lors de la création du Réseau des alliances parlementaires d'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 19 novembre 2019, instruit les parlementaires à se lancer dans les activités champêtres à travers le slogan " Un parlementaire, un champ ". Profitant de sa descente parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a visité son champ de dix hectares d'Acajou. " C'est le champ que j'ai eu à faire avec l'aide des parents ici à Kindamba. J'ai vocation à planter, dans un premier temps, dix hectares d'anacardier (Acajou) qui a une grande valeur ajoutée, très consommé en Europe. Actuellement, je suis à six, sept hectares en tenant compte du mot d'ordre du président de la République : un parlementaire, un champ. Je pense que les autres le feront progressivement. J'ai eu à le dire à la clôture de la session inaugurale, mais on ne peut donner des ordres aux députés sans être soi-même un exemple, donc je leur montre cela que j'ai déjà commencé. Mais, ce n'est que le début d'un long processus ", a-t-il conclu.