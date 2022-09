Congo-Kinshasa: Beni - 3 000 déplacés internes de Mambasa identifiés

Au moins trois mille ménages des déplacés internes venus du territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri sont enregistrés dans la ville de Beni (Nord-Kivu) depuis la semaine dernière.

La protection civile de Beni a déclaré ce mardi 13 septembre qu'elle poursuit l'enregistrement de ces déplacés, entamé depuis la semaine dernière.

D'après son coordonnateur, Jean Paul Kapitula, ils arrivent par vague, fuyant les dernières attaques des ADF et des Maï-Maï dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi.

" On a constaté un afflux des déplacés dont dans le quartier de Malepe. On a commencé déjà à faire quelques enregistrements avec les chefs de base. Dans les trois jours ici, on aura déjà à donner le chiffre estimatif. Mais, au moins aujourd'hui on peut parler de trois mille ménages qui sont attendus parce que déjà avec cet afflux au niveau de la barrière, où il ne passe pas une seconde sans voir dix à vingt motos avec des déplacés dessus. Donc, je sais que, la semaine dernière nous avons reçu vingt-sept ménages des déplacés pygmées qui étaient à Malepe et après un certain moment ils sont déjà délogés vers Kasanga-Tuha", a-t-il expliqué.

Apres l'identification de ces déplacés, la protection civile de Beni espère trouver les moyens pour les assister grâce aux partenaires humanitaires.

" Nous pensons que le moment venu on pourra maintenant nous rapprocher des partenaires, mais ils sont là ", a indiqué Jean Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile.