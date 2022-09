Congo-Kinshasa: Conflit Teke-Yaka - La société civile du Kwango enregistre plus de 280 enfants non accompagnés

Le cadre de concertation provincial de la société civile du Kwango a recensé jusqu'au 11 septembre, 285 enfants déplacés venus de Kwamouth arrivés à Mongata qui ne retrouvent plus leurs parents ou tout autre membre de leurs familles respectives. Ces enfants fuient le conflit interethnique qui oppose les peuples Teke aux peuples Yaka au territoire de Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe.

Selon le président de cette structure, Lucien Lufutu, ces enfants sont dépourvus de tout. Il plaide pour une attention particulière du gouvernement congolais sur ces enfants afin de les assister, les sécuriser et les aider à retrouver leurs parents.

" Parmi ces déplacés, on a pu recenser la présence d'un nombre important des enfants non accompagnés. Donc 285 enfants non accompagnés, dont plusieurs sur place dans les familles d'accueil à Mongata et d'autres seraient déjà en voie de partir avec les membres de communauté qui les amènent dans le Kwango et dans le Kwilu dans des familles d'accueil. Ces enfants traversent des situations difficiles. Psychiquement, ils déplorent l'absence de leurs parents biologiques. Et pour survivre, ça pose un sérieux problème. Ils n'ont rien à manger, à se vêtir et manquent là où dormir ", a indiqué Lucien Lufutu.

Il ajoute que depuis le 20 août à ce jour, sa structure a recensé au total 18 084 déplacés de Kwamouth reçus dans la province du Kwango. Ceux-ci sont sortis par le village Mongata, frontière entre Kinshasa et Kwango.

" Nous ne cessons de faire un plaidoyer auprès des autorités du gouvernement central de tout mettre en œuvre pour apporter l'assistance humanitaire en urgence à ces enfants, veiller sur la protection de ces enfants non accompagnés, assurer leur sécurité et qu'on recherche les parents ou leurs familles d'origine pour que ces enfants soient en paix. Nous attirons l'attention du gouvernement et des partenaires de bien vouloir assister les enfants non accompagnés parmi les déplacés de Kwamouth ", a plaidé le président du cadre de concertation provincial de la société civile du Kwango.