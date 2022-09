Cote d'Ivoire: Ligne 1 du métro d'Abidjan- Des familles nouvellement impactées à Port -Bouet recensées

Les familles nouvellement impactées dans la commune de Port-Bouët, après une réévaluation des études techniques du tracé de la ligne 1 du métro d’Abidjan, ont été reçues, le lundi 12 septembre 2022 à Abidjan-Plateau, au siège de la Cellule d’Exécution du Plan d’Action et de Réinstallation (Ce-Par).

Ces familles, au nombre de 32, habitant les bâtiments 27, 28 et 29 du quartier Sogefiha en face du 43ème Bima, ont été recensées dans le processus d’indemnisation du métro d’Abidjan.

Pour rappel, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle des habitants de Port-Bouët ont souhaité être indemnisés avant tout départ quand d’autres ont plaidé pour un léger déplacement du trajet de la ligne 1 du métro.

A la suite de cette vidéo, plusieurs séances de travail se sont tenues, les 8 et 9 septembre 2022, entre les autorités en charge du projet du Métro d’Abidjan et les autorités municipales ainsi que les syndicats des populations impactées desdits bâtiments. La cellule Par contactée par le Cicg, indique qu’il ce mardi 13 septembre 2022, une rencontre entre le ministre des Transports, Amadou Koné et les syndicats des familles impactées de Port-Bouët. La rencontre a -t-elle eu lieu ?

La commune de Port-Bouët (Sud) fait partie des huit communes impactées par la ligne 1 du métro d’Abidjan avec les communes de Anyama, Abobo, Adjamé, Attécoubé, Plateau, Treichville, Marcory.

Il est à noter que 13 448 ménages sont impactés dont 9 527 concernés par le Plan d’action et de réinstallation PAR 1 et 3 921 par le PAR 2 essentiellement issus de la commune de Attécoubé (centre d’Abidjan). Reprise le 18 août 2022, la libération des emprises impactées s’est déroulée du 18 au 26 août dans les communes d’Adjamé, Plateau, Marcory et Treichville dans le calme.