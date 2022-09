Afrique: Tunis abritera le premier Forum international des sciences humaines et sociales "Insaniyyat"

La première édition d'un Forum international des Sciences humaines et sociales "Insaniyyat" est prévue du 20 au 24 septembre 2022, à la Cité de la Culture et au Campus universitaire de la Manouba.

Tunis — La première édition d'un Forum international des sciences humaines et sociales "Insaniyyat" est prévue du 20 au 24 septembre 2022, à la Cité de la Culture et au Campus universitaire de la Manouba.

Plus de 1400 universitaires dont des chercheurs et des enseignants chercheurs ainsi que des étudiants issus de la région Mena (Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord), d'Europe et d'Afrique, prendront par à ce rendez-vous ouvert aux divers secteurs académiques.

Ce Forum est organisé par les universités de la Manouba (UMA), de Tunis (UT), de Tunis al-Manar (UTM), l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC Tunis), le GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) Moyen Orient et Mondes Musulmans et la Société d'étude du Moyen-Orient et des mondes musulmans (SEMOMM), en partenariat avec d'autres institutions et organisations académiques et culturelles.

Les grandes lignes d'Insaniyyat Tunis 2022 ont été dévoilées au cours d'une conférence de presse tenue, mardi, au siège de la Cité de la Culture. La présidente du Forum, Jouhaina Gherib, présidente de l'Unversite de la de la Manouba (UMA), a annoncé un évènement scientifique édifiant qui devra permettre d'approfondir la recherche scientifique autour des différentes branches des sciences humaines et sociales.

Il touchera à la psychologie, la philosophie, l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie, l'économie ainsi qu'au x sciences de l'information et de la communication, a-t-elle expliqué.

Insaniyyat Tunis 2022 est le fruit d'un travail de groupe réunissant des chercheurs qui s'intéressent à la situation actuelle, sur le plan régional et international et qui sont largement conscients du contexte actuel dans nos sociétés, a encore dit l'universitaire.

La conjoncture actuelle générale exige un travail de recherche et de réflexion, d'analyse et de critique sur l'évolution des faits dans et en lien avec les individus et les sociétés, a souligné la présidente du Forum.

La première session de ce Forum a pour objectif de contribuer à revaloriser le statut des Sciences humaines et sociales dans les programmes d'enseignement et la recherche, à expliquer l'importance de celles-ci dans l'administration des affaires de la Cité, et à ouvrir un espace de réflexion autour de leurs dynamiques récentes, dans une perspective pluridisciplinaire.

Elle ouvrira le débat entre les divers acteurs de la sphère scientifique, académique et intellectuelle, autour des recherches et des nouveautés en matière des sciences humaines et sociales en vue d'établir des ponts de dialogue entre universitaires, étudiants, artistes et intellectuels aux références linguistiques et culturelles aussi variées que multiples.

Conférences, rencontres -débats, ateliers de formation, projections de films, spectacles de musique et expositions d'arts sont au line-up de cette manifestation.

Un festival des films Insaniyyat qui aura lieu le 20 septembre à la Cité de la Culture, réunira des oeuvres de réalisateurs tunisiens, palestiniens, libanais et jordaniens avec la participation du slameur Hatem Karoui.

En partenariat avec différents institutions universitaires, le Forum prévoit tenue de plusieurs foires dont une foire consacrée aux livres de sciences humaines et sociales, édités par des Universités tunisiennes, en plus de deux autres foires dédiées aux "créateurs" et aux "arts numériques" dans les périodes de crise.

Le thème de "l'environnement" sera au centre d'une foire, d'un atelier sur le recyclage du papier et une table ronde sur les défis du transport durable et la nécessité d'avoir une infrastructure adéquate en vue d'introduire la culture du vélo et faciliter son usage auprès des Tunisiens.

En partenariat avec le Centre national du Cinéma et de l'Image (CNCI), le Forum prévoit la projection d'une sélection neufs films ayant marqué l'histoire des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) dont la création date de 1966, en plus de neuf films sur le thème des crises qui est au coeur de ce Forum.

Un programme des pépinières de création numérique aura lieu à la clôture du Forum qui prendra fin par la remise des prix Insaniyyat et le prix de la meilleure découverte.

Ce Forum est doté d'un budget global estimé à 470.000 dinars.