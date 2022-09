Guinée: Retour forcé d'Alpha Condé - Ces craintes de Cellou Baldé de l'UFDG

L'ancien locataire du Palais Sékoutoureat, chassé du pouvoir le 05 septembre 2021 par les forces spéciales, une entité dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya, est depuis le 21 mai 2022 en Turquie pour ses soins intensifs. Alpha Condé, comme c'est de lui il s'agit, est sommé par la junte guinéenne à travers la société Albarack, de le faire retourner au pays dans 72 heures. Une pression qui inquiète déjà quelques acteurs de la vie sociopolitique.

Pour se montrer plus sérieux, les autorités guinéennes aux commandes depuis le lendemain de ce coup d'État, ont mis une farouche pression sur Alport, une société Turque dont le patron serait un proche du Président Recep Tayyip Erdoğan. C'est dans ce contexte que les militaires ont débarqué hier lundi dans les locaux des installations d'Alport, pour demander à M. Mustafa Levent Adali, le Directeur général de libérer son bureau. Des menaces de la junte guinéenne qui font craindre certains, comme Cellou Baldé, un des responsables du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et opposant d'Alpha Condé.

" Moi je crois qu'il y a problème de sérénité au niveau du CNRD et du gouvernement. En tout cas j'ai besoin beaucoup plus d'informations, de clarifications afin de savoir pourquoi toutes ces agitations? Est-ce-qu'il y a quelques choses que les Guinéens ne savent pas et qui est en train de se préparer à partir peut-être de la Turquie? Peut-être sous les manettes d'Alpha Condé ou de quelqu'un d'autre on ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui on réédite dans les pratiques du passé, faire des descentes musclées au niveau des entreprises pour sommer les gens de quitter les lieux. Je crois que le Gouvernement et le CNRD doivent communiquer pour édifier l'oinion nationale et internationale par rapport à cette situation" a mentionné le responsable des antennes de l'UFDG à l'intérieur du pays, qui s'est exprimé ce mardi chez nos confrères de Fim FM.