Ile Maurice: Cancer colorectal - un cas décelé chaque jour à Maurice...

L'État s'active contre la propagation du cancer. Depuis hier jusqu'à ce mardi 13 septembre, Maurice accueille la "Conference on Colorectal Cancer Screening" à l'hôtel "Sofitel Impérial", à Flic-en-Flac. Une délégation de professionnels britanniques est d'ailleurs présente pour aider le pays à définir des stratégies en vue d'une future campagne de dépistage chez les Mauriciens de plus de 50 ans. "Les hommes comme les femmes sont vulnérables au cancer colorectal. Cette maladie est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les Mauriciens et le troisième le plus récurrent chez les Mauriciennes", a déclaré Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé. Hier, il participait à l'ouverture de la Conference on Colorectal Cancer Screening (CCCS) à l'hôtel Sofitel Impérial, à Flic-en-Flac. Celle-ci se poursuit jusqu'à aujourd'hui.

Les thèmes abordés comprendront la mise sur pied de l'endoscopie à Maurice et les colonoscopies dans les divers hôpitaux, c'est-à-dire des examens internes pour détecter ces cancers, l'identification de la population en termes de dépistage, le cancer intestinal, les cas complexes, les prochaines étapes après le diagnostic, entre autres.

D'après les statistiques de 2020, 154 nouveaux cas de cancer colorectal ont été dépistés chez les hommes et 164 chez les femmes. Ceci implique que chaque jour à Maurice, un nouveau cas est décelé, a affirmé le ministre. D'autant que cette maladie demeure un enjeu mondial et Maurice n'est pas épargné. En effet, le cancer est la troisième cause de mortalité sur le plan local, équivalant ainsi à 12,8 % des décès en 2020.

Selon le National Cancer Registry, plus de 2 800 nouveaux cas de cancer ont été répertoriés à Maurice en 2020, soit 1 200 chez les hommes et 1 600 chez les femmes. Par conséquent, l'État s'engage à combattre pleinement la maladie et à rehausser les traitements en ligne avec des centres internationaux reconnus en matière de soins pour le cancer. Kailesh Jagutpal a rappelé que le gouvernement a investi dans un hôpital dédié au cancer doté des dernières technologies. D'ailleurs, les travaux de construction d'une nouvelle aile au New Cancer Centre, à Solferino, sont complétés à 98 %.

Techniques modernes

Dans cette optique, le ministre de la Santé a annoncé une série de mesures pour offrir de nouveaux soins aux patients. À l'exemple de techniques modernes comme la 3-D conformal Radiotherapy, l'Intensity Modulated Radiation Therapy, l'Image- Guided Radiation Therapy, la Stereotactic Body Radiation Therapy et la Stereotactic Radio-Surgery. Il a également précisé que la HDR-Brachytherapy sera disponible et qu'une unité de Nuclear Medicine sera intégrée au National Cancer Hospital.

Autre bonne nouvelle pour les patients : le PETCT scan sera également introduit. Rappelons que ce dispositif permet des diagnostics plus avancés de la maladie. Dans la même veine, l'unité de radiologie sera équipée d'appareils d'X-Ray, de CT-Scan, de MRI, d'échographie et de mammographie. Des dispositions ont été prises pour un département dédié à la Hematopoietic Stem Cell Transplant et une autre pour la greffe de moelle osseuse.

L'accent sera également mis sur le dépistage précoce qui maximise les chances de survie des patients. "Avec l'avènement des technologies modernes et des thérapies ciblées, la qualité de vie des patients atteints de cancer sera nettement améliorée. 40 % des cancers peuvent être prévenus en adoptant une bonne hygiène de vie, l'activité physique régulière et la proscription de tabac et d'alcool", a indiqué le ministre Jagutpal.

Lors de cette conférence, une délégation britannique a fait le déplacement pour prêter main-forte à Maurice. Ces professionnels aideront à définir des stratégies pour une prochaine campagne de dépistage du cancer colorectal pour les Mauriciens de 50 ans et plus. Un élément très important d'autant que le pays compte une population vieillissante, souligne un cadre du ministère de la Santé.