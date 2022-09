Ile Maurice: Navin Ramgoolam - "Bannla ki éna kof, zot asté tou!"

"Félicitations ! Félicitations !" Un mot qui revenait sans cesse à la fin de la réunion du comité exécutif du Parti Travailliste (PTr) hier après-midi. D'après Navin Ramgoolam, qui demeure le leader de ce parti, 50 % d'adhérents au Bureau politique (BP), qui compte 40 membres, sont des nouveaux. "Il nous faut un mélange d'anciens et de nouveaux", a-t-il déclaré à l'issue de cette réunion, aux côtés de Patrick Assirvaden, le président de ce parti et les nouveaux membres de la direction. Ritish Ramful est le nouveau secrétaire général des Rouges. Il aura comme adjoint Sydney Pierre. Celui-ci, encore sous l'émotion, n'a pas souhaité réagir. "Je ferai une déclaration plus tard." Ritish Ramful, en politicien expérimenté, promet de travailler davantage pour la population. "C'est avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance que j'ai accepté le poste de secrétaire général du PTr.

La population pourra compter sur moi pour la servir et pour assumer cette nouvelle responsabilité avec discipline, rigueur, détermination et honneur", a déclaré le député du n°12 à chaud. Plus tard, il a ajouté : "Tous les membres du PTr doivent désormais regarder dans la même direction pour travailler dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt de la population mauricienne."

Pour sa part, Raviraj Beechook est le nouveau directeur de communication, alors que Dhaneshwar Damry est le directeur de l'innovation et de la stratégie. Il n'y a pas eu de nomination de leader adjoint malgré le fait que des partisans avaient fait une demande pour que Shakeel Mohamed soit nommé à ce poste. "Quand j'avais pris le leadership du PTr, il y avait Ramesh Jeewoolall comme leader adjoint. Nous avons dit que ce n'était pas nécessaire de remplir ce poste. Puis, il y a eu Rashid Beebeejaun. Cette fois-ci encore, nous avons décidé de laisser le poste vacant. Si cela s'avère nécessaire, nous allons le remplir", a précisé Navin Ramgoolam. Shakeel Mohamed est un des vice-présidents du parti.

Parmi les nouvelles têtes au BP rouge, il y a Brian Glover, tout comme Neelkanth Dulloo. "Je fais mon entrée au bureau politique du PTr après mûre réflexion. J'avais pris mes distances pour des raisons professionnelles. Avec la situation dans le pays, il est mon devoir de jouer mon rôle de citoyen malgré les aléas", a soutenu Brian Glover. Rubna Daureeawo est une autre jeune avocate qui rentre au BP.

Comme le PTr a constitué son comité exécutif et son BP, désormais, il organisera une série de réunions dans les 20 circonscriptions et d'autres activités marquant la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam, qui sera célébrée en pompe à Belle-Rive le week-end prochain. Navin Ramgoolam entamera-t-il des pourparlers avec l'entente de l'Espoir maintenant qu'il a une nouvelle équipe ? "Pour le moment, nous allons nous concentrer sur nos activités", a-t-il répondu.

Le chef du PTr a également répondu à ceux qui croyaient que le président d'honneur du parti, Kailash Purryag, allait prendre la tête des Rouges et se positionner comme le futur Premier ministre. "Il n'y a pas que lui qui peut ou qui veut devenir le leader et Premier ministre", a-t-il plaisanté, avant de dire qu'il faut préparer la relève. Aux députés du MSM qui réclament son départ comme leader des Rouges, il a dit : "Je ne leur offrirai pas ce cadeau." D'ajouter que les membres du gouvernement savent qu'il représente un danger pour eux. À une autre question de la presse sur d'éventuelles défections au sein de son parti, il affirme qu'il ne serait pas surpris s'il y en avait. "Bannla ki éna kof, zot asté tou!"

Nouveau BP rouge

Leader : Navin Ramgoolam

Président : Patrick Assirvaden

Président d'honneur : Kailash Purryag

Secrétaire général : Dhananjay (Ritish) Ramful

Secrétaires administratifs : Ehsan Juman et Dhiraj Khamajeet

Président du Young Labour : Fabrice David

Vice-présidents : Satish Faugoo, Anil Bachoo, Shakeel Mohamed, Rajesh Jeetah, Suren Dayal

Directeur de Communication : Raviraj Sinha Beechook

Trésorier : Siven Poonoosamy

Directeur de Strategy, Innovation and Transformation : Dhaneshwar Damry

Directeur du National Policy Forum : Farhad Aumeer

Directeur de Field Operations : Arvin Boolell

Directeur du Campaign Committee : Lormesh Bundhoo

Directrice de la Research Unit : Stéphanie Anquetil

Directeur des Resources Humaines : Avinash Ramtohul

Directeur Relations internationales : Osman Mahomed

Secrétaire Général adjoint : Sydney Pierre

Secrétaire Administratif adjoint : Rajen Seetohul

Trésorier adjoint : Michael Sik Yuen

Vice-président du Young Labour : Mahend Gungapersad

Directeur adjoint de Strategy, Innovation and Transformation : Cader Sayed-Hossen

Directeur adjoint du National Policy Forum : Pradeep Peetambur

Directeur adjoint des Field Operations : Ranjiv (Nitin) Woochit

Présidente du Women's League : Amita Boolauky

Vice-présidente du Women's League : Rubna Daureeawo

Directeur adjoint du Campaign Committee : Chandra Prakash (Avinash) Ramkelawon

Directeur adjoint de la Research Unit : Edley Chimon

Directeur adjoint de Communications : Kevin Gutty