Soudan: Le Ministre Fédéral de la Santé affirme le renforcement du partenariat avec l'OMS

Khartoum — Le Ministre Fédéral de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a déclaré que le Soudan va en avant pour renforcer son partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin de réaliser des objectifs sanitaires communs, soulignant l'importance de la coopération effective avec l'organisation et son rôle pour le renforcement des efforts visant à améliorer le secteur de la santé dans les différents domaines. C'était déclaré lorsque le ministre a reçu aujourd'hui à l'aéroport de Khartoum le Directeur Régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Dr Ahmed bin Salem Al-Mandhari, à l'occasion de sa visite au Soudan dans le cadre des relations de coopération étroite entre les deux parties, qui visent principalement à améliorer les moyens d'intégration, à réaliser les objectifs souhaités et à suivre les projets sanitaires conjoints.

Le ministre a salué le rôle central joué par le bureau régional de l'OMS pour le soutien des systèmes de santé dans les pays de la région et la coopération dans le suivi des questions et politiques sanitaires prioritaires les plus éminentes sur les niveaux régionaux et mondiaux.

Le ministre a dit que la visite vient comme une extension du soutien de l'OMS au Soudan, qui est le couronnement des relations distinguées et des aspects de coordination et de coopération conjointe entre le Soudan et l'organisation depuis de nombreuses décennies.

Il a fait allusion au grand soutien et l'intérêt dont jouit le secteur de la santé au Soudan du Gouvernement du Soudan, convaincu que la santé humaine vient à la tête des priorités, ce qui a contribué à la réalisation d'une série des accomplissements pionniers dans ce secteur dans les différents domaines pour servir les objectifs de développement et de couverture sanitaire compréhensive.

Pour sa part, Dr Al-Mandhari a noté les efforts du système sanitaire au Soudan, et le rôle éminent et distingué qu'il joue pour la réalisation des objectifs sanitaires souhaités, louant la force du système de santé au Ministère de la Santé et les efforts exceptionnels qu'il a fournis pour combattre les épidémies afin de refléter un modèle distingué à suivre sur les niveaux régionaux et internationaux dans le domaine de la mise en œuvre de plans proactifs et de l'application de mesures préventives pour assurer la préservation de la santé des citoyens, en espérant que la visite permettra d'atteindre les objectifs souhaités.

Dr Al-Mandhari a affirmé le soutien continu pour le Soudan à travers le niveau global au bureau de l'OMS à Genève et le bureau régional au Caire, soulignant que le Soudan mérite d'être célébré pour avoir réalisé de nombreux succès sous la lumière des nombreux défis rencontrant le secteur de la santé dans le pays.