Soudan: Le soutien humanitaire du Koweït se poursuit pour l'Etat de Gezira

Khartoum — La Société Internationale Koweïtienne Al-Rahma a lancé aujourd'hui un nouveau convoi d'aide visant à fournir des vivres et des abris à 900 familles affectées par les pluies et les inondations dans l'État de Gezira, en continuation des convois humanitaires Koweïtiens à travers les diverses organisations charitables et humanitaires.

Le convoi a été salué à la Place de la Liberté à Khartoum par l'ambassadeur du Koweït au Soudan, Dr Fahd Al-Dhafiri, le Commissaire Fédéral de l'Aide Humanitaire, Najm-Eddin Musa Abdul-Karim, et les leaders de l'organisation Soudanaise Reaaia qui supervise la mise en œuvre de la campagne d'aide.

Pour sa part, le commissaire de l'aide humanitaire a exprimé l'appréciation du gouvernement et du peuple Soudanais au gouvernement et au peuple du Koweït pour se tenir au côté du Soudan face aux crises à travers le soutien généreux et continu.