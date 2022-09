Sénégal: Nouveau président de l'assemblée nationale - Dr Amadou Mame Diop, la prime de la fidélité

Maire de la commune de Richard-Toll et Directeur Général de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO), Dr Amadou Mame Diop est militant de l'APR depuis 2008.

Il dirige la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dagana depuis 2012 jusqu'à présent. Il est détenteur d'un Doctorat en Pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un DESS en Répartition Pharmacie et Gestion à Limoges (France). Honorable député depuis 2012, Dr Amadou Mame Diop est le nouveau Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal.

Originaire de la région de Saint Louis où il est né en juillet 1965, Dr Amadou Mame Diop a eu son diplôme du Baccalauréat en série D en 1985 au Lycée Charles De Gaulle. Il obtiendra plus tard son Doctorat en Pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avant de s'envoler pour la France où il est allé poursuivre ses études. De retour au bercail, il s'est installé à Richard-Toll où il a ouvert sa pharmacie.

C'est dans cette cité sucrière qu'est Richard Toll qu'il a intégré le Parti de l'Alliance pour la République (APR) en 2008. Depuis 2012, l'homme est devenu la tête de liste départementale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). En effet, Dr Amadou Mame Diop a remporté toutes les élections dans le département de Dagana. Élu maire de la commune de Richard-Toll en 2014 jusqu'à présent, il a pu ainsi réaliser beaucoup d'infrastructures dans sa circonscription telles que la reconstruction du Pont Sermat qui était une vieille doléance des populations de cette localité.

Député du département de Dagana depuis 2012, Dr Amadou Mame Diop est membre du groupe parlementaire de la Coalition BBY et membre du comité interdépartemental de la Commission de l'UEMOA. Cependant, l'apériste n'a pas pu continuer son mandat lors de la XIIIème législature à cause d'un décret présidentiel du 07 avril 2021 le propulsant à la tête de la Direction Générale de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO).

Aujourd'hui, il est élu pour présider aux destinées de l'Assemblée Nationale avec la 14ème législature. Bon vent PRESIDENT !