Congo-Kinshasa: Uvira - Reddition volontaire de 6 combattants Maï-Maï à Luvungi

Six miliciens Maï-Maï Buhirwa se sont rendus avec à leur tête le numéro 2 de ce groupe, Mathias Byamungu demahyi. Les FARDC les ont accueillis ce mardi 13 septembre à Luvungi, groupement d'Itara, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Ces ex-combattants Buhirwa opéraient entre la plaine de la Ruzizi et les moyens plateaux des groupements Kigoma et Lemera, dans le territoire d'Uvira. Ils se sont rendus avec plusieurs effets militaires dont des armes de guerre, des grenades et des appareils de communication Motorola.

Ils rejoignent Ndumwe Kahiri Noir, un autre haut responsable de ce groupe Buhirwa qui s'était rendu, il y a de cela trois semaines à la section DDRRR de la MONUSCO à Uvira.

" J'ai passé dix ans dans la brousse, je n'ai rien gagné. Pour survivre, on volait les chèvres et les vaches dans les villages, on kidnappait les gens, pour les amener dans la brousse. Mais ça nous rien rapporté. Je suis fatigué, j'ai décidé de sortir. Je dirais aux amis qui sont restés là-bas de rentrer à la maison, d'apprendre le métier, rien à faire ", a témoigné l'un d'eux.

Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 au sud Sud-Kivu, à travers son porte-parole, le lieutenant Marc Elongo, appelle tous les groupes armés sans distinction aucune, à revenir à la raison et à se rendre faute de quoi, ils seront traqués, insiste-t-il, jusqu'à leur dernier retranchement.

Plus de cinquante combattants issus des groupes armés Twirwaneho, Gumino et Maï-Maï Buhirwa se sont rendus, soit auprès de la MONUSCO ou des FARDC en l'espace de neuf mois. Cette reddition fait suite à un travail de sensibilisation dans le cadre du programme DDRC-S.