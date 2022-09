Ile Maurice: Mauritius Telecom - les auditeurs de FTI Consulting soumettront bientôt leur rapport

L'équipe de la firme américaine FTI Consulting est composée, selon nos informations, d'un Americain, d'un Français et d'un Sud-Africain. Ils auraient déjà complété l'audit des achats effectués par Mauritius Telecom depuis 2015. Ils ont débuté leur travail sur place le 22 août. On ignore s'ils ont effectivement découvert ce qu'ils recherchaient. Toujours est-il que ce forensic audit sur la compagnie nationale de télécommunication, s'étendant sur plus de six ans, aura été accompli en un temps record. À moins, comme nous le dit une source à la Telecom Tower, que ces auditeurs ne se soient concentrés que sur quelques dossiers triés sur le volet.

Le rapport sera vraisemblablement soumis au board, présidé par Maxime Sauzier, dans une ou deux semaines. Après, nous dit notre source, "on fera probablement un autre tri".

On est convaincu que le rapport ou "certains morceaux choisis" seront rendus publics et commentés dans des meetings. "Tout comme cela a été le cas avec les autres soi-disant révélations sur Sherry Singh."

On se demande aussi comment l'ancien Chief Executive Officer (CEO) pourrait éventuellement être blâmé alors que les procédures prévoient que toutes les décisions soient entérinées par le conseil d'administration ou le département concerné. "Sauf s'il s'agit d'achats de peu de valeur."

Une vitesse qui intrigue

La vitesse à laquelle l'audit a été complété intrigue également un expert-comptable. "Je ne vois qu'une explication : un règlement de comptes personnel et non un audit visant à trouver s'il y a eu de mauvais investissements qui ont plombé les finances de Mauritius Telecom."

On croit comprendre que certains contrats de travail ont également été passés à la loupe. Mais ne concernant encore une fois qu'une liste limitée d'employés. Ce qui fait dire à l'expert-comptable : "Un si grand dérangement et d'énormes frais pour ça ? Pour régler un compte personnel ?" FTI Consulting est une des plus grosses firmes mondiales de restructuration financière. Elle est active aussi dans l'investigation et la cybersécurité.

Du côté de Sherry Singh, son entourage nous fait savoir qu'il est serein et compte rendre coup pour coup. On attend d'autre part des développements dans l'affaire "sniffing", au retour de Pravind Jugnauth des Nations unies.

On se souvient que lors des meetings du MSM, c'est le Premier ministre qui posait des questions à Sherry Singh et ne donnait aucune réponse aux questions de l'ancien patron de MT. Ce faisant, Pravind Jugnauth ne semblait pas réaliser qu'il acceptait désormais que l'affaire de "sniffing" était grave. Toutefois, il a commencé à en jeter le blâme sur l'ex-CEO.

On attend avec impatience les nouvelles révélations à ce propos.