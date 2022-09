Cote d'Ivoire: Victoire historique

Les législatives partielles se sont tenues le samedi 3 septembre dernier. Ce scrutin, faut-il le rappeler, visait à pourvoir les quatre sièges devenus vacants suite aux décès de leurs titulaires respectifs. Sans surprise, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) - première formation politique du pays - a confirmé son statut de favorite, en raflant trois des quatre sièges en jeu. Seule la circonscription de Méagui lui a échappé. Mais, le fait marquant de ces législatives partielles est, incontestablement, la victoire historique du RHDP dans la circonscription électorale 057 de Bodokro, Lolobo, N'Guessankro, considérée jusque-là comme un bastion imprenable du PDCI. Ainsi, le candidat du RHDP, Jules Attingbré, a remporté l'élection avec 54% des suffrages exprimés battant, du coup, le candidat du PDCI Jacques Mangoua. Une vraie prouesse quand on connaît la stature et l'influence de Jacques Mangoua dans la région. Avec ce revers, c'est un fief du PDCI qui tombe. Ce qui confirme la décadence du vieux parti qui perd, l'un après l'autre, ses pré-carrés. La chute de Bodokro est retentissante d'autant que le PDCI en avait fait sa chasse-gardée, où son hégémonie ne souffrait d'aucune contestation. La défaite du vieux parti est aussi marquante car elle confirme surtout que le PDCI est en perte de vitesse depuis quelques années, y compris sur ses propres bases.

Mais, au-delà de ce déclin du PDCI qui ne survient pas ex-nihilo, c'est surtout la percée fulgurante du RHDP dans cette zone du pays qu'il faut saluer. Car, cette victoire probante et sans bavures prouve que les lignes ont considérablement bougé en faveur du parti d'Alassane Ouattara, qui gagne, du coup, du terrain sur ses adversaires, en particulier celui de son aîné Henri Konan Bédié.

Visiblement le parti au pouvoir tisse, avec méthode et actes concrets, sa toile à travers le pays, notamment dans les endroits qui lui sont traditionnellement défavorables. Et si le RHDP progresse autant, cela est, en grande partie, dû au Président Ouattara qui a placé, au cœur de son action politique, le rassemblement, la solidarité et... le développement auquel les Ivoiriens aspirent profondément, quelle que soit leur appartenance politique. Le pari n'était pas gagné d'avance, quand on sait comment l'appartenance ethnique et le tribalisme sont insidieusement utilisés à des fins politiques par ses adversaires. Mais, avec courage et conviction, le Président Ouattara, qui croit fermement en son projet, s'attèle, depuis une décennie, à bâtir des infrastructures essentielles pour le développement du pays et également pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes : écoles, centres de santé, accès à l'eau potable, électrification rurale... A titre d'exemple, le taux de couverture national d'électrification est passé de 33,1% en 2011 à plus de 80% en 2022, quand le taux d'accès à l'électricité culmine aujourd'hui à 92%. Entre 2012 et 2018, 300 localités étaient électrifiées par an ; et depuis 2019, ce n'est pas moins de 900 localités qui sont sorties, chaque année, de l'obscurité. A cela s'ajoutent, en plus des gros ouvrages (routes, autoroutes, échangeurs, barrages et une myriade de ponts), une croissance économique maîtrisée autour de 7 et 8%, le maintien du prix d'achat des produits agricoles de rente (café, cacao, anacarde, palmier à huile, etc. ) à un niveau plus que raisonnable, les efforts financiers du gouvernement pour lutter contre la vie chère, et, bien entendu, les mesures sociales fortes prises, de façon générale, en faveur des populations notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat, qui viennent, à nouveau d'être améliorés, le relèvement du SMIG... Sans oublier la promotion des cadres dans tous les quatre coins du pays qui témoigne que le RHDP est un parti de plus en plus national auquel il n'échappe désormais qu'une très infime partie du territoire national. Ce qu'aucune autre formation politique de l'échiquier politique national ne peut revendiquer.

Aujourd'hui, visiblement, les Ivoiriens ont compris que la politique, c'est avant tout le développement et non la démagogie et le verbiage creux. Et c'est justement ce que le RHDP leur apporte sous la houlette de son président Alassane Ouattara. D'où la progression du RHDP un peu partout, y compris dans le V baoulé. La conquête de cette zone par le RHDP - n'en déplaise au PDCI- ne fait que commencer...