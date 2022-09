Cote d'Ivoire: Abobo - Les ressortissants du District de la Comoé célèbrent Kandia Camara pour ses actions de développement et de cohésion

Cadres, élus et populations du district autonome de la Comoé vivant dans la commune d'Abobo n'ont pas boudé leur plaisir le samedi dernier. A travers une mobilisation exceptionnelle, ils ont rendu un vibrant hommage à la première magistrate de la cité de la solidarité, Kandia Camara, pour ses actions en faveur du bien-être social de ses administrés. Conduits par le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abinan, les chefs coutumiers et religieux, les ressortissants du district ont chanté et dansé au son des tams-tams et autres fanfares. Ainsi, la fête a été haute en couleurs et en sons. Heureuse de l'honneur qui lui a été fait, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora n'a pas sa joie et son émotion. " J'ai toujours refusé d'être célébrée. Mais, je ne sais par quel miracle vous m'avez convaincue. Merci pour cet honneur, merci pour la mobilisation. Merci de m'avoir adoptée comme votre fille. Car, je suis chez moi quand je suis dans le Sud-Comoé, dans le Moronou et dans l'Indénié-Djuablin ", a-t-elle vivement remercié. Poursuivant, elle a invité les populations d'Abobo à la culture de la cohésion sociale et du vivre-ensemble comme le souhaite le chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Car, selon elle, c'est dans l'union de ses filles et fils qu'Abobo continuera sa marche vers le développement. " Le plan d'urgence pour la commune d'Abobo initié par le Président de la République Alassane Ouattara est en marche. Plusieurs infrastructures sortent, en effet, de terre pour l'amélioration des conditions de vie. C'est dans la paix et la concorde que tous ces chantiers aboutiront. Et Abobo sera "zoo" ", a-t-elle affirmé sous un tonnerre d'applaudissements.

Pour leur part, le ministre-gouverneur de la Comoé, Pascal Abinan Kouakou, la ministre Arlette Badou, représentant l'inspecteur général d'Etat, Ahoua N'dolli Théophile, et le porte-parole des chefs de communauté, Amalaman Kouakou, ont remercié, au nom des filles et fils dudit district, la ministre d'État Kandia Camara pour ses efforts en faveur du progrès d'Abobo. Quant à l'initiatrice de cette cérémonie, Mme Kouakou Adjoua, elle a traduit sa gratitude au maire pour la confiance placée en elle. Des remises de dons en numéraires et en nature ont mis fin à cette belle cérémonie.