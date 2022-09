Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - La meilleure coopérative du café-Cacao honorée

Karim Sermé, président du Conseil d'Administration de la coopérative avec Conseil d'administration Yawoubé installée à Abengourou et Aniassué a été distingué pour ses performances dans le secteur agricole et ses nombreuses actions sociales dans divers domaines dont l'éducation, l'hydraulique. Les nombreux mérites du récipiendaire ont été reconnus et salués par Ben Kader Kourouma, président de l'ONG Prix Afrique du développement (PAD), le samedi 03 septembre à Abengourou. Selon Ben Kader, sa structure qui est soutenue par l'UNESCO a nominé 26 lauréats africains issus de divers secteurs pour ce qui concerne la session 2022. Pour le cas du PCA de la coopérative Yawoubé qui compte plus de 4000 sociétaires, il s'agit de relever les mérites d'un homme reconnu pour ses actions en faveur du développement durable et son engagement dans la création d'emplois et de richesses. Recevant le prix panafricain, Sermé Karim a dit toute sa reconnaissance aux membres de l'ONG qui l'ont ainsi honoré. Il a appelé les autres acteurs économiques de la région à s'engager davantage pour mériter des distinctions. Notons que le récipiendaire est officier du mérite agricole et bénéficiaire de divers prix pour son acharnement dans la recherche de la qualité dans le domaine du café-cacao.