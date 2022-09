Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à la Fonction publique session 2022 - Plus de 107.000 candidats "au front" cette année

Ils sont 107.553 candidats cette année à passer les concours administratifs. Le lancement officiel de ces compostions a été fait le samedi 3 septembre dernier au Lycée classique d'Abidjan (Cocody) par la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto.

Ce top départ ouvre les phases de compostions de ces concours à grand tirage qui se tiennent dans dix (10) chefs-lieux de région et se dérouleront tous les samedis et dimanches. Et ce, jusqu'au 16 octobre 2022. La ministre Anne Ouloto, pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, a sillonné quelques salles de composition.

Elle a encouragé et exhorté les candidats au travail et à tourner le dos à la fraude. " (... ) Accéder à la fonction publique n'est pas un exercice facile, car nous voulons recruter les meilleurs profils. Nous voulons recruter des Ivoiriens capables de faire de l'administration publique, une administration performante et efficace ", a précisé la première responsable de l'Administration publique ivoirienne.

Elle a affirmé que la sélection sera rigoureuse. " Nous cherchons moins de cinq mille (5000) Ivoiriens pour intégrer la Fonction publique. Ce n'est pas rien face à toutes les attentes de nos concitoyens qui veulent intégrer la Fonction publique au moment où l'administration publique donne envie, avec l'accompagnement significatif du président de la République aux fonctionnaires et agents de l'Etat ", s'est-elle réjouie. Rappelant à toutes fins utiles qu'il n'est plus possible de payer pour rentrer à la Fonction publique.

Ce sont 16.368 candidats qui composent dans 67 concours lors des premières journées du samedi 3 et dimanche 4 septembre dans 54 centres. Il est bon de noter que sur les 107.553 candidats, 96.020 composent sur table et 11.533 sur étude de dossiers. Pour cette session 2022, sur les 10.876 postes budgétaires à pourvoir, seuls 4.994 nouveaux fonctionnaires seront recrutés.

Et le nombre de concours ouverts cette année est de 384. Notons que plus 5.474 intervenants ont été mobilisés pour ces compositions dont des superviseurs de centre, des chefs de centre, des membres du secrétariat et des surveillants. L'aspect sécuritaire est assuré par la gendarmerie et le pôle médical par des médecins et infirmiers. Les résultats seront publiés par vagues successives comme l'année précédente, 21 à 25 jours après chaque composition. Cela, pour éviter les longues attentes des candidats.