Cote d'Ivoire: Réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle et employabilité des jeunes - Ce que Koffi N'guessan a dit aux sénateurs

Le ministre Koffi N'guessan a instruit les sénateurs ivoiriens, le vendredi 9 septembre 2022 sur la nouvelle vision du président Ouattara de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle .

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan était porteur devant la Commission des affaires sociales et culturelles (CASC) de la haute chambre du parlement d'un projet de loi portant sur d'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce texte de loi a été adopté à l'unanimité des membres de ladite commission.

Pour l'émissaire du gouvernement, en procédant ainsi à une mise à jour du cadre législatif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui s'inscrit dans une logique de croissance et surtout de paix durable, ces parlementaires viennent d'apporter des réponses idoines aux problèmes d'inadéquation formation-emploi. Car, a indiqué l'émissaire du gouvernement, conformément au programme du président de la République Alassane Ouattara, il s'agit de former les jeunes aux métiers et de contribuer à la constitution d'une classe moyenne à l'effet d'assurer la vitalité de l'économie de la Côte d'Ivoire.

Le sens de cette nouvelle loi d'orientation de l'enseignement technique et professionnelle

" Le sens de la loi, c'est de pouvoir ouvrir le dispositif à des branches professionnelles. Des partenaires extérieurs qui sous le contrôle de l'Etat vont nous aider à créer des écoles, à les équiper et à appuyer l'Etat dans ses efforts de sorte qu'on puisse former nos jeunes dans les spécialisations plus pointues pour leur permettre de donner une certaine vitalité à notre économie nationale. Mais aussi de permettre à certains jeunes ouest africain de venir dans le dispositif ivoirien pour la formation. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir former ces jeunes diplômés sans emploi, ou qui sont déscolarisés. Créer le dispositif pour les former aux métiers, et leur donner l'assurance d'avoir une vie professionnelle réussie ", a précisé le ministre Koffi N'guessan.

" Il ne s'agira plus de venir à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, et être rejeté à la rue."

Sur la préoccupation des sénateurs, concernant l'employabilité des jeunes. L'orateur a indiqué que " C'est d'avoir confiance en la capacité, au leadership du président de la République Alassane Ouattara à mettre en place un dispositif structurant qui crée cette adéquation formation -emploi. Désormais, il ne s'agira plus de venir à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, et être rejeté à la rue. Il s'agit aujourd'hui, en synergie avec le secteur productif, notamment les entreprises qui ont des emplois non satisfaits de former véritablement nos jeunes en adéquation avec ces emplois, avec les besoins du secteur productif. "

"(... ) Faire en sorte qu'il n'y ai plus de petits métiers, mais qu'il ait une formation à la compétence "

Pour ce faire, il a confié que le gouvernement procédera à un vaste programme de réhabilitation des moyens déjà existants, et construira de nouveaux établissements. " Afin de faire en sorte qu' une grande majorité de jeunes choisissent l'enseignement technique et la formation professionnelle non pas parce que ces jeunes ont été rejetés par les autres ordres d'enseignement, mais parce que ces jeunes doivent pouvoir capitaliser sur leurs talents , venir à l'enseignement par passion , faire en sorte qu'il n'y ait plus de petits métiers , mais qu'il ait une formation à la compétence qui permet à chaque jeune d'avoir espoir dans la vie , et de pouvoir trouver du travail ", a fait savoir le ministre .