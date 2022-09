Kenya: Le président Félix Tshisekedi présent à l'investiture de William Samuel Ruto

William Ruto est devenu officiellement, le mardi 13 septembre, le cinquième président du Kenya, lors d'une cérémonie d'investiture marquant la fin de semaines de controverses après une élection serrée mais pacifique dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant la Bible, le nouveau chef de l'Etat, âgé de 55 ans, a prêté serment au stade Kasarani de Nairobi. " Moi, William Ruto Samuel, jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya...en tant que président ", a-t-il déclaré, dans un vacarme assourdissant des cris de joie et de vuvuzelas en tendant une main fraternelle à ses opposants. Et d'ajouter : " Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tous Kényans ".

Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été au nombre d'une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement présents parmi les soixante mille spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kényane. Cette cérémonie met fin à près d'une décennie de présidence d'Uhuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013 et réélu en 2017.

Le chef de l'Etat sortant entretient des relations amicales avec le président de la République démocratique du Congo (RDC). Pas d'inquiétudes pour la poursuite des projets de coopération entre Nairobi et Kinshasa. Dans son discours d'investiture, William Ruto a cité deux fois la RDC, notamment dans le grand projet de construction de la route qui va partir de l'Est de ce pays jusqu'au port kényan de Mombassa baignant dans l'océan Indien.