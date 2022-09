Madagascar: Gouvernement - Les 30 ministres à l'heure de l'évaluation semestrielle

Notes. 16 mars 2022 - 16 septembre 2022. La fin du premier semestre sera l'occasion pour le président de la République et le Premier ministre de procéder à l'évaluation des 30 membres de la classe gouvernementale qui n'auront pas les mêmes observations ni les mêmes notes. Entre les " résultats satisfaisants " et le " peut mieux faire ", il n'est pas exclu que certains mauvais élèves soient " remis à leur famille " comme l'ont été d'autres lors du remaniement du 16 mars 2022. Jusqu'ici, le record de brièveté au poste de ministre est détenu par Brice Randrianasolo (Mines et Ressources Stratégiques) qui a été contraint à la démission trois jours seulement après sa nomination le 15 août 2021. Quant aux départements qui ont changé souvent de ministres, il y a notamment la Santé, les Affaires étrangères, l'Éducation, les Postes et Télécommunications.

Remaniement. Ont fait les frais du dernier remaniement, Patrick Rajoelina (Affaires étrangères) ; Ladislas Adrien Rakotondrazaka (Eau, Assainissement et Hygiène) ; Hortencia Antoinesie (vice-ministre chargé de la Reforestation) ; Juliana Ratovoson (vice-ministre de la Jeunesse et des Sports) ; Hawel Mamod'Ali (Jeunesse et Sports) ; Hajo Andrianainarivelo (Aménagement du Territoire et Services fonciers) ; et Baomiavotse Vahinala Raharinirina (Environnement et Développement durable). Cette dernière a été recasée depuis au poste de Directeur du cabinet civil de la Présidence. Quant au numéro Un du " Malagasy Miara-Miainga ", il n'est pas près de réintégrer les hautes sphères du pouvoir après la décision du noyau dirigeant de son parti de ne plus en faire ... partie.

Inamovibles. Six mois après, le gouvernement va probablement faire l'objet d'un énième toilettage ou lifting. Ce sera le quatrième du genre après le premier gouvernement Ntsay du 29 janvier 2019. Il y a des membres inamovibles, en l'occurrence, Richard Rakotonirina (Défense nationale) ; Lalatiana Rakotondrazafy (Communication et Culture) ; et Gisèle Ranampy (Travail, Emploi, Fonction publique et Lois sociales) ; Joël Randriamandranto fait également partie des rescapés de la première heure, même si son portefeuille ne comprend plus que le Tourisme.

Écartés. À part Naina Andriantsitohaina qui a été élu maire de la capitale, des ministres de la première heure ont été totalement écartés du circuit. Pour ne citer que Jacques Randrianasolo (Justice) ; Tianarivelo Razafimahefa (Intérieur et Décentralisation) ; Julio Rakotonirina (Santé) ; Vonjy Andriamanga (Energie, Eau, Hydrocarbures) ; Christian Ramarolahy (Postes, Télécommunication et Développement numérique) ; Alexandre Georget (Environnement et Développement durable). Certains ont été repêchés ailleurs dont l'ex-ministre de la Sécurité publique devenu DG du " Central Intelligence Service ", Roger Rafanomezantsoa ; Marie-Thérèse Volahaingo élue députée ; Irmah Naharimamy, vice-présidente de l'Assemblée nationale ; Lantosoa Rakotomalala, membre non exécutif du Conseil d'Administration de la Banque Centrale)...

Rappelés. À l'instar des Barea version CAN, d'anciens membres de l'équipe gouvernementale ont été rappelés après avoir été momentanément sur la touche. Il s'agit de Richard Randriamandrato (Affaires étrangères) et de Fidiniavo Ravokatra (Eau, Assainissement et Hygiène). Sans oublier Roberto Tinoka qui a été transféré des Transports aux... Sports. Il n'est pas exclu qu'à l'issue de la prochaine évaluation semestrielle, d'autres ministres partiront pour un aller simple avec leurs valises à roulettes.