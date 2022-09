Madagascar: Ambanja - Quatre hommes arrêtés pour tentative de meurtre et attaque à main armée

Les gendarmes ont arrêté quatre hommes impliqués dans le cambriolage et agression de trois personnes survenu le six septembre dernier à Ambaiboho dans la commune urbaine d'Ambanja. Les victimes sont un homme et son épouse et son enfant qui gardaient le magasin depuis plusieurs mois déjà. Pour l'heure, il est encore difficile d'évaluer le montant de l'infraction et du vol. S'il est encore en cours de calcul, le préjudice est important. Ces malfaiteurs se sont introduit dans la boutique et ont poignardé violemment les victimes. Tout se passe très vite. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer mettre les victimes se trouvent dans un état grave.

En ce moment l'alerte est lancée afin de débusquer les auteurs du vol. Des gendarmes se sont alors dépêchés sur place pour constater les faits. Suite aux faits, les gendarmes et le fokonolona ont suivi les traces des bandits. Leur collaboration a apporté leur fruit, en effet, les principaux auteurs de l'attaque ont été arrêté samedi dernier. Après la fouille dans leur domicile, les gendarmes ont découvert les outils et armes blanches encore plein de sang utilisés lors de l'attaque. Les gendarmes ont ainsi saisi des téléphones portables volés, sachets de chanvre indien, une moto volée.

Les quatre suspects seraient associés au crime organisé en matière de vol et attaque. Ces personnes sont connues par les autorités locales comme ayant des liens avec les gangs de rue. Après ce cambriolage, la peur hante les commerçants dans la localité. Et d'ailleurs, dans cette zone, d'autres établissements ont subi le même sort.

Tous s'inquiètent du manque de sécurité. Les forces de l'ordre indiquent que des patrouilles circulent régulièrement dans les zones commerciales notamment pour dissuader les cambrioleurs, mais pour le moment aucune vigilance accrue n'est déployée autour des magasins sur les lieux.