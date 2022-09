Madagascar: Ambohimangakely - Deux ménages attaqués par une bande de 6 en une nuit

Commune périphérique de la ville d'Antananarivo, Ambohimangakely risque de devenir un lieu de prédilection pour les pratiquants d'attaque à main armée. Le problème est de constater que ces malfaiteurs sont des gens bien renseignés avant de commettre leur acte. Tel était le cas survenu dans le village d'Ambohidavenona, fokontany Andranovao, le 11 septembre dernier. Ce jour-là vers minuit, La brigade de la gendarmerie d'Ambohimangakely a été informée qu'un vol à main armée venait de se produire au village susmentionné. Alertés tardivement, les gendarmes ont débarqué sur place quand les malfaiteurs avaient déjà pris la poudre de l'escampette.

Selon l'information recueillie auprès des victimes, l'acte a été commis par six individus dont trois à visage et armés de pistolets et de barre à pince et de pince coupante. Leur cible était une maison à étage dont le rez-de-chaussée se servant d'une épicerie. Elle abrite deux ménages que les malfaiteurs ont saccagé un à un. Chez le premier, les malfaiteurs ont réussi à s'emparer une somme de 400 000 ariary et une bague en or. Propriétaire de l'épicerie, le deuxième ménage a perdu 2 000 000 ariary, recette de la journée, et des bijoux en or et en argent. Les malfaiteurs ont également subtilisé les téléphones de leurs victimes.

C'est pourquoi, le retard de l'appel au secours aux forces de l'ordre faut de moyen de communication. Aucun blessé ni perte de vie humaine n'a été constaté. La brigade de la gendarmerie d'Ambohimangakely se charge de l'enquête. Jusqu'ici, aucun suspect n'est arrêté.