Madagascar: HCDDED - Pour la transparence des dépenses en matière de campagne électorale

Ce fut une occasion pour son président, Navony Pierre Lenoble, de présenter un résumé de cette revue, et ce, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, en son siège à Soanierana. Il a également parlé de l'amélioration du code électoral en soulignant que si la liste électorale n'était pas bien ficelée, il ne faudrait pas procéder aux élections car cela pourrait engendrer des troubles. Quant au vice-président du HCDDED, Roland Ravelontsalama, de déclarer dans le magazine DEMOKRASIA que " les attributions dévolues au HCDDED sont consacrées par l'article 3 et l'article 4 de la Loi n°2015-001 relative au Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'Etat de droit.

Par application de ces deux articles, qui reprennent les termes de l'article 43 de la Constitution, le HCDDED est tout à fait habilité à formuler des recommandations aux candidats aux élections, notamment au respect des dispositions de la Loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums. Ainsi, et à l'approche des prochaines élections, le HCDDED rappelle et recommande à tout un chacun la transparence des dépenses en matière de campagne électorale. En effet, seule la transparence permet de s'assurer que les fonds utilisés lors des campagnes électorales ne proviennent pas d'infractions à caractère financier ou d'autres sources prohibées ".

Animation de la vie politique. Toujours à propos des élections, notamment sur la précampagne, le vice-président fait remarquer qu'" en l'absence d'un cadre juridique précis, il devient difficile de définir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas ". En effet, la Loi organique n°2018-008 passe sous silence le terme précampagne.

L'article 55 in fine de ladite loi aborde quelque peu le sujet en ces termes : " avant l'ouverture de la campagne électorale et référendaire officielle, les partis politiques participent à l'animation de la vie politique, dans le respect de la Constitution et de la loi ".

Il estime ainsi que l'interprétation de ce dernier alinéa est sujette à débat entre ce qui devrait être qualifié d'animation de la vie politique, à précampagne. Il a également son mot à dire concernant la corruption, " elle gangrène l'ensemble du pays, c'est pourquoi il est difficile, voire quasiment impossible de la radier. Le mieux que l'Etat puisse faire est de la diminuer. La corruption met en péril l'Etat de droit, essence même de la création du HCDDED ".