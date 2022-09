Madagascar: Tennis - Le pays accueillera les Circuits U14 et U18

Les raquetteurs malgaches sont gâtés. Après l'édition de 2018, Madagascar accueillera à nouveau le Circuit Africain Junior U14 et le Circuit Mondial U18 à partir du 15 septembre. Une grande opportunité pour nos tennismen d'établir et d'améliorer leur classement au niveau de l'ITF selon les points qu'ils engrangeront durant le tournoi. Les jeunes âgés de 14 ans et moins ouvriront le bal ce vendredi au COT Ankadikely Ilafy avec la première étape, tandis que la deuxième étape aura lieu du 19 au 22 septembre. Madagascar alignera respectivement 20 et 23 joueurs. Ils affronteront les Egyptiens, les Mozambicains et les Kenyans. Les matches se feront en simple et double avec la formule " back draw " qui offrira une chance aux perdants dès le premier tour pour continuer à jouer entre eux.

" La Fédération malgache de tennis prendra en charge l'hébergement et les repas de tous les participants. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec le Radisson Blu Hôtel qui nous propose un tarif préférentiel. À l'issue de ce tournoi, nos raquetteurs pourront participer au Masters regroupant les meilleurs joueurs du continent. Ce sera également une opportunité pour eux d'être intégrés dans les centres de formation ", a fait savoir Fanilo Rakotoseheno, le Secrétaire général de la FMT, lors d'une conférence de presse hier à Ambodivona.

Pour le Circuit Mondial Junior de l'ITF U18, la compétition s'étalera du 26 septembre au 9 octobre et se fera également en deux étapes, durant lesquelles diverses nationalités seront attendues. Les inscriptions sont encore ouvertes à tous les joueurs qui disposent d'une licence. Les participants ne seront pas pris en charge par le pays hôte de la compétition. La formule d'élimination directe sera de mise durant les épreuves.

" Madagascar a des talents dans la catégorie U14. Nous étions sur le toit de l'Afrique à plusieurs reprises. On espère avoir un bon résultat à la fin du tournoi. Par contre, pour la catégorie U18, il sera encore difficile de faire des champions en restant sur les compétitions locales. Les joueurs devront sortir à l'extérieur pour disputer des matchs internationaux. Comme Miotisoa Rasendra qui se trouve en grade 2, c'est le fruit d'un long parcours car elle a joué au moins un match par semaine ", a ajouté le juge arbitre Naina Razatovo,

En tant que partenaire de la santé et des sportifs, Eau Vive accompagnera ces tournois internationaux de tennis. Elle assurera le rafraîchissement de tous les participants durant l'évènement.