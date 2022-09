Madagascar: Élection présidentielle en vue pour tous

À quelques mois de la tenue des élections présidentielles, les principaux partis politiques commencent à s'activer. Le plus présent sur le terrain est le parti de l'actuel président qui a bien l'intention de rempiler. Tout le monde savait depuis longtemps que le Chef de l'État voulait se représenter, mais personne ne pouvait dire quand il le montrerait plus ou moins ouvertement. Ses récents déplacements en dehors de la Capitale ont signé le lancement d'une véritable propagande et bien qu'il n'ait pas prononcé implicitement les termes de " deuxième mandat ", le contenu de ses discours montre qu'il est déjà en campagne.

Élection présidentielle en vue pour tous

On sait que les principaux leaders politiques ont les yeux fixés sur l'élection présidentielle de 2023. L'ancien président Marc Ravalomanana n'a jamais caché son intention d'être candidat et il l'a répété à plusieurs reprises. Il s'est présenté comme une alternative sérieuse au régime actuel. Il est reconnu comme l'un des chefs charismatiques de l'opposition, le RMDM le considérant comme tel.

Le pouvoir met d'ailleurs à chaque fois des bâtons dans les roues de ce rassemblement de partis quand il veut organiser des manifestations. Celui qui était à la tête de l'État avant 2018, Hery Rajaonarimampianina est, bien évidemment, décidé à se représenter. Son parti, le HVM, est un des membres influents du groupe Panorama qui est une branche active de l'opposition.

Le SG du HVM, Rivo Rakotovao ne se prive pas d'intervenir pour interpeller le pouvoir actuel sur la manière dont il dirige le pays. Il ne restait plus qu'une déclaration du président Andry Rajoelina pour dire que la course à l'élection présidentielle était lancée. Lui et son équipe se sont préparés depuis un certain temps.

Les différents événements malheureux qui ont eu lieu ces derniers temps ont retardé cette annonce, mais l'inauguration de la RN5 et de différents " zava-bita " en a été l'occasion. Le ton des discours était offensif. La perspective de voir les réalisations effectives durant le second mandat était évoquée. Le Sud et le Nord ont été les premières étapes de la reconquête de l'opinion. 2023 est maintenant en vue.